Bronze für Ladina Jenny im Parallel-Riesenslalom Ladina Jenny rettet an den Weltmeisterschaften in Park City im Parallel-Riesenslalom die Schweizer Ehre. Die 25-Jährige sichert sich bei schwierigen Bedingungen im kleinen Final Bronze.

Ladina Jenny feiert an den Weltmeisterschaften in Park City ihren grössten Erfolg (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Als Dritte sorgte Ladina Jenny für einen versöhnlichen Abschluss eines Tages, der für die Schweizer Alpin-Snowboarder lange Zeit unbefriedigend verlaufen war. Auf dem Weg zu ihrem grössten Erfolg in ihrer Karriere, bezwang die Ostschweizerin die Russin Milena Bykowa. Jenny nahm damit Revanche für Teamkollegin Patrizia Kummer, die nach der zweitschnellsten Zeit in der Qualifikation im Achtelfinal an der russischen Junioren-Weltmeisterin von 2017 hängen geblieben war. Gold bei den Frauen sicherte sich die Deutsche Selina Jörg, Silber ging an Natalia Sobolewa aus Russland.

Dass Jenny mit den schwierigen Bedingungen gut zurecht kam, hatte sie in der Qualifikation schon gezeigt. Ihre beiden Läufen absolvierte sie dort als Viertschnellste. «Ich brauchte etwas Zeit, um mich an die Piste zu gewöhnen», sagte sie im Interview gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF. Dennoch hatte von ihr eine Medaille nicht erwartet werden können. Vor der Medaillenfahrt in Park City hatte es Jenny im Weltcup in 67 Einsätzen fünf Mal aufs Podest geschafft. Dario Caviezel beendete den Wettkampf bei den Männern als bester Schweizer nach seinem Aus im Viertelfinal als Achter.

Schweizer Olympiasieger glücklos

Wie für Kummer endete der erste Auftritt des zweiten Schweizer Olympiasiegers, Nevin Galmarini, an den Weltmeisterschaften früh. Der Engadiner, an den Olympischen Spielen in Pyeongchang sowohl in der Qualifikation wie danach auch in den K.o.-Runden unantastbar, musste seine Ambitionen sogar schon vor dem Final begraben. Nach Problemen im ersten Qualifikationslauf unterlief ihm im zweiten Durchgang ein noch folgenschwererer Fehler, der das Aus bedeutete. «Die Enttäuschung ist natürlich riesig. Ich wollte heute Gas geben. Dies war aber heute aufgrund der weichen Piste schwer», erklärte Galmarini.