Formel-1-Rennen auch in Mugello und Sotschi Der aktuelle Kalender der Formel-1-WM wird um zwei Rennen erweitert. Zum Programm gehören nunmehr auch die Grands Prix der Toskana in Mugello und von Russland in Sotschi.

Die Formel 1 ist in diesem Jahr auch in Sotschi zu Gast KEYSTONE/EPA/SRDJAN SUKI

(sda)

Das Rennen in Mugello, wo die die Formel 1 Neuland betritt, ist eine Woche nach dem Grossen Preis von Italien in Monza auf den 13. September terminiert. In der Olympia-Stadt Sotschi wird zwei Wochen später gefahren. Der Grand Prix von Russland findet damit am ursprünglich vorgesehenen Datum statt.

Der Rundkurs in Mugello ist im Besitz von Ferrari. Die Scuderia wird bei ihrem Heimauftritt ein besonderes Jubiläum feiern. Die Roten sind dannzumal zum 1000. Mal am Start eines Formel-1-Rennens.

Die zugefügten zwei Rennen sollen ein erster Schritt zur Erweiterung des Kalenders sein. Die Verantwortlichen planen in dieser durch die Corona-Pandemie beeinflussten Saison mit mindestens 15 Grands Prix.