Hischier erhält Freigabe für die WM Die Schweiz kann an der WM in der Slowakei vom 10. bis 26. Mai wohl auf NHL-Professional Nico Hischier zählen.

Nico Hischier (vorne) dürfte an der WM für die Schweiz über das Eis kurven (Bild: KEYSTONE/AP/GERRY BROOME)

(sda)

Allgemein war erwartet worden, dass der Walliser Nico Hischier nach seiner zweiten NHL-Saison die Schweiz an der Weltmeisterschaft in der Slowakei vertreten wird. Nun bestätigte der 20-Jährige in einem Interview mit dem Online-Portal «Watson», dass aus seiner Sicht nichts mehr gegen eine WM-Teilnahme spricht.

«Ich habe (von meinem Klub New Jersey - Red.) das Okay gekriegt und werde dabei sein. Natürlich vorausgesetzt, dass ich ein Aufgebot erhalte», so der Nummer-1-Draft von 2017. Ein Aufgebot von Nationaltrainer Patrick Fischer ist Formsache.

Hischier hat noch kein Elite-Länderspiel bestritten und wird an der WM, respektive in den letzten Testspielen vor dem Turnier sein Debüt im Trikot des Nationalteams geben. «Nati-Luft» schnupperte Hischier 2017 und 2018 bereits in den sogenannten «Prospect Camps», den Zusammenzügen im Juli.

Fischers Mannschaft bestreitet kommende Woche - noch ohne NHL-Profis sowie ohne Spieler der Playoff-Halbfinalisten und -Finalisten - die ersten Testspiele. In Sotschi spielt die Schweiz zweimal gegen Russland.