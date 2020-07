Mercedes-Duo dominiert erstes Training in Spielberg Mercedes gibt zum Beginn einer aussergewöhnlichen Formel-1-Saison klar den Ton an. Lewis Hamilton gelingt im 1. Training für den GP von Österreich vor Teamkollege Valtteri Bottas die beste Rundenzeit.

Weltmeister Lewis Hamilton gab in seinem schwarz lackierten Mercedes im ersten Training für den Grand Prix von Österreich den Ton an KEYSTONE/AP/Darko Bandic

(sda)

Fast vier Monate nach dem ursprünglich geplanten WM-Auftakt in Melbourne kehrten die zehn Formel-1-Teams in Spielberg auf die Rennstrecke zurück. Die ersten Erkenntnisse nach der langen Corona-Zwangspause waren nicht neu: Wie schon bei den offiziellen Testfahren Ende Februar in Montmeló hinterliess Mercedes den besten Eindruck.

Hamilton war auf seiner besten Runde vor leeren Zuschauertribünen 0,356 Sekunden schneller als Bottas. Max Verstappen, der Sieger der letzten beiden Jahre in Spielberg, lag im Red Bull als Dritter rund sechs Zehntel hinter dem Engländer zurück.

In der anderthalbstündigen Trainingseinheit, die bei nur 18 Grad und abgesehen von einzelnen Regentropfen bei trockenen Verhältnissen ausgetragen wurde, haben noch lange nicht alle Teams ihre Karten auf den Tisch gelegt. Charles Leclerc und Sebastian Vettel, die in den Ferrari lediglich die Plätze 10 und 12 belegten, waren noch nicht mit der weichsten Reifenmischung unterwegs.

Das gilt auch für die Fahrer des Zürcher Rennstalls Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen klassierten sich in den Rängen 14 und 15. Auf die Bestzeit von Hamilton büssten beide mehr als eineinhalb Sekunden ein.

Die Resultate des ersten Trainings:

Spielberg. Grand Prix von Österreich. Freies Training. Erster Teil: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:04,816. 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,356 zurück. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,602. 4. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 0,615. 5. Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes, 0,696. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 0,805. 7. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 0,885. 8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,044. 9. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,091. 10. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 1,108. Ferner: 12. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1,261. 14. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 1,544. 15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 1,549. 20. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 41,545. - 20 Fahrer im Training.