180 000 Besucher weniger im Säntispark: Schuld ist nicht nur das Wetter

Im Thurgau rauf, in St.Gallen runter: So geht es dem Tourismus in der Ostschweiz

Schweizweit verkünden die Touristiker Rekorde. In der Ostschweiz ist die Euphorie verhaltener. Am besten schnitt 2018 der Thurgau ab: Dort lockte das Bodenseeufer viele Touristen an.

Kaspar Enz