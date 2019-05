Live Beni Würth führt im Kampf um St.Galler Ständeratssitz +++ Thurgau sagt Ja zum Öffentlichkeitsprinzip +++ Raths ist neuer Stadtpräsident von Rorschach Alle Entscheidungen der Ostschweiz im Liveticker. Martin Oswald

13:41 Uhr

Paul Rechsteiner, Susanne Vincenz-Stauffacher und Beni Würth warten auf das Schlussresultat im St.Galler Pfalzkeller.

(Bild: Regula Weik)

13:40 Uhr

Überraschung in Niederbüren

Caroline Bartholet ist zur Gemeindepräsidentin gewählt worden. Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 70 Prozent gingen 366 Stimmen an die Oberuzwilerin. Das absolute Mehr lag bei 363 Stimmen. Jörg Caluori brachte es auf 137 Stimmen, Pascal Frommenwiler auf 124 Stimmen und Christoph Koenig erhielt 66 Stimmen.

13:32 Uhr

Bischofszell: Nein zu einer Entlastungsstrasse

Die Bischofszeller Stimmbürger lehnen in einer Konsultativabstimmung einen Korridor für eine Strasse, die das Stadtzentrum von Verkehr entlasten sollte, mit 956 Nein zu 616 Stimmen deutlich ab.

13:23 Uhr

Ursula Mayerthaler klar gewählt

Die Behörde der Evangelischen Kirchgemeinde Alterswilen-Hugelshofen ist nach längerer Zeit wieder komplett. Ursula Mayerthaler aus Ellighausen hat sich für den freien achten Sitz beworben und wurde mit einem tollen Resultat gewählt. Von massgebenden 222 Stimmen erhielt sie 196.

Münsterlinger genehmigen die Rechnung

Die Rechnung 2018 der Politischen Gemeinde Münsterlingen sowie den Werken sind von den Stimmbürgern klar bestätigt worden. Eingegangen waren 631 Ja-Stimmen, und 50 Nein. Leer waren 22 Stimmzettel und 4 ungültig. Die Stimmbeteiligung lag bei 39,4 Prozent von insgesamt 1793 Stimmberechtigten.

Rechnung des Sekundarschulkreises Altnau angenommen

Genehmigt haben die Stimmbürger des Sekundarschulkreises Altnau, das sind Altnau, Münsterlingen, Güttingen und Langrickenbach, die Jahresrechnung 2018 mit einem Zustimmung von 93 Prozent. In allen vier Gemeinden sind es zusammen 5120 Stimmberechtigte. Eingegangen waren total 1928 Stimmzettel. Davon waren 16 ungültig und 62 leer. Folglich waren 1850 Stimmzettel massgeblich. Es resultierten 1725 Ja- zu 125-Nein-Stimmen.

Eduard Frei in die Schulbehörde von Homburg gewählt

Der vakante Sitz in der Behörde der Primarschulgemeinde Homburg ist wieder besetzt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben Eduard Frei in die Schulbehörde gewählt. Der zweifache Vater, Berufsschullehrer und Coach aus Reckenwil besetzt somit neu den freigewordenen Sitz von Daniel Bühr, der das Präsidium der abtretenden Gaby Herzog übernehmen wird. Das Wahlergebnis ist denkbar knapp ausgegangen. Frei setzte sich bei 419 massgeblichen Stimmen mit 210 Stimmen gegen Jenny Stark durch und holte lediglich fünf Stimmen mehr.

13:08 Uhr

Rorschach hat gewählt: Robert Raths ist neuer Stadtpräsident

Robert Raths (FDP) hat den Dreikampf für sich entschieden. Der Thaler Gemeindepräsident ist neuer Rorschacher Stadtpräsident. 972 Rorschacherinnen und Rorschacher haben ihm ihre Stimmen gegeben. SP-Kandidat Guido Etterlin erhält 735 Stimmen. Der parteifreie Beat Looser ist mit 143 Stimmen weit abgeschlagen auf Platz 3. Die Stimmbeteiligung liegt bei 46,58 Prozent. Das absolute Mehr liegt bei 951.

Stadtpräsidentenwahl Rorschach 1. Wahlgang gewählt

13:08 Uhr

Wildhaus-Alt St.Johann: Mit 487 Ja zu 413 Nein hat die Bürgerschaft der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann den Kredit von 2,48 Millionen Franken für den Teil-Neubau des Rathauses in Alt St.Johann genehmigt. Der Vorlage war im Vorfeld öffentlich keine Kritik erwachsen, deshalb überrascht die mit 54,1 Prozent eher knappe Zustimmung.. Ab Frühling 2020 soll die Infrastruktur für die Besucher und für die Gemeindeverwaltung auf heutigen den heutigen Standard gebracht werden.

13:04 Uhr

Deutliche Zustimmung zum Thurgauer Öffentlichkeitsprinzip

Der Thurgau sagt Ja zum Öffentlichkeitsprinzip: Mit einer Zustimmung von über 80 Prozent heissen die Thurgauerinnen und Thurgauer eine kantonale Volksinitiative gut, welche dieses Prinzip in der Verfassung verankern will. In allen 79 der bisher ausgezählten 80 Gemeinden zwischen Bodensee und Hörnli resultiert ein Ja. Ein überparteiliches Komitee hat für die Abkehr vom Geheimhaltungsprinzip gekämpft. Ausser die FDP waren zudem alle im Grossen Rat vertretenen Parteien für das Öffentlichkeitsprinzip. Gegen die Initiative kämpften vor allem Gemeindepräsidenten. Die Thurgauer Kantonsregierung hat sich bewusst im Abstimmungskampf nicht engagiert.

12:55 Uhr

Die Gemeinde Lommis kann ein neues Wasserreservoir bauen.

Am Abstimmungssonntag haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den erforderlichen Kredit über 2,3 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmen-Anteil von rund 88,2 Prozent klar bewilligt.

12:51 Uhr

Gams: Mit 613 Ja zu 393 Nein ist in der Werdenberger Gemeinde Gams der Brutto-Kredit von 2,54 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung des Alterswohnheims Möösli genehmigt worden. Es bringt im Wesentlichen eine energetische Sanierung des Altbaus und eine Aufstockung des Dachgeschosses, wo acht zusätzliche Zimmer entstehen. Im Vorfeld war in Leserbriefen ein Neubau statt der Investition in den Altbau propagiert worden.

12:51 Uhr

Beni Würth kurz vor dem Sieg

3. Zwischenresultate zur Ersatzwahl Ständerat (2. Wahlgang): 62 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. Beni Würth liegt mit 28'989 Stimmen an der Spitze. Susanne Vincenz-Stauffacher mit 21'010 und Mike Egger mit 18'577 deutlich dahinter.

12:45 Uhr

Sonja Lieberherr-Schnyder in GPK gewählt

In Ebnat-Kappel gab es eine Ersatzwahl für die Geschäftsprüfungskommission. Sonja Lieberherr-Schnyder von der CVP schaffte mit 807 Stimmen die Wahl problemlos. Der zweite Kandidat, der parteilose Kurt Schläpfer, erzielte 472 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 652 Stimmen.

12:42 Uhr

Warten auf das Schlussresultat im Pfalzkeller

Fast-Ständerat Beni Würth im Gespräch mit dem Ständerat Paul Rechsteiner.

(Bild: Alexandra Pavlovic)

EVP-Präsident Daniel Bertoldo und CVP-Nationalratskandidat Richard Ammann ins Gespräch vertieft.

(Bild: Regula Weik)

12:40 Uhr

André Habermacher ist neuer Unteregger Schulpräsident

12:34 Uhr

Kein Stimmrecht für Ausländer in Bühler

Schlappe für die abtretende Gemeindepräsidentin Inge Schmid und den Gemeinderat. Die Stimmberechtigten in Bühler lehnen die Gemeindeordnung ab. Zur Abstimmung gelangten zwei Versionen. Für eine Gemeindeordnung ohne Ausländerstimmrecht gab es 221 Ja- und 253 Nein-Stimmen. Noch klarer fiel das Resultat beim zweiten Vorschlag aus. Für eine Gemeindeordnung mit Ausländerstimmrecht stimmten 117 Bühlerinnen und Bühler. 348 warfen ein Nein die die Urne. Im Vorfeld der Abstimmung bekämpfte vor allem die FDP die Vorlage, allerdings nicht wegen der Einführung des Ausländerstimmrechts.

12:30 Uhr

Thurgau sagt Ja zum Öffentlichkeitsprinzip

Der Thurgau sagt Ja zum Öffentlichkeitsprinzip: Mit einer Zustimmung von über 80 Prozent heissen die Thurgauerinnen und Thurgauer eine kantonale Volksinitiative gut, welche dieses Prinzip in der Verfassung verankern will. In allen 79 der bisher ausgezählten 80 Gemeinden zwischen Bodensee und Hörnli resultiert ein Ja.

Ein überparteiliches Komitee hat für die Abkehr vom Geheimhaltungsprinzip gekämpft. Ausser die FDP waren zudem alle im Grossen Rat vertretenen Parteien für das Öffentlichkeitsprinzip. Gegen die Initiative kämpften vor allem Gemeindepräsidenten. Die Thurgauer Kantonsregierung hat sich bewusst im Abstimmungskampf nicht engagiert.

12:28 Uhr

Beni Würth weiter deutlich in Front

2. Zwischenresultate zur Ersatzwahl Ständerat: 49 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. Beni Würth liegt mit 20'371 Stimmen an der Spitze. Susanne Vincenz-Stauffacher kommt auf 15'850 und Mike Egger 13'772.

12:27 Uhr

Teufen kauft «Unteres Hörli»

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Teufen befürworten den Kauf des Grundstücks «Unteres Hörli» für 4,38 Millionen Franken. Eine Mehrheit folgte damit dem Gemeinderat. Es gib 1419 Ja- und 879 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung liegt bei 50,8 Prozent. Das Land gehörte bis anhin der Firme tecti AG des ehemaligen FCSG-Präsidenten Dölf Früh. Er plante Mitten im Zentrum eine Überbauung mit Einfamilienhäusern. Eine Bürgerkomitee wehrte sich dagegen und startete eine Petition. Das «Untere Hörli» soll eine Grünflache bleiben.

12:20 Uhr

Mike Egger sagt Danke

SVP-Ständeratskandidat Mike Egger bedankt sich mit einer Videobotschaft bei seinen Anhängern für die Unterstützung.

«Danke für euren freiwilligen Einsatz, den Ihr für mich geleistet hat. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn es heute gelingen würde.»

12:07 Uhr

In St.Gallen stimmten heute Sonntag ein paar hundert Bürger direkt an der Urne ab.

12:02 Uhr

Ständeratssitz: Beni Würth liegt in Führung

1. Zwischenresultat zur Ersatzwahl Ständerat: 27 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. Beni Würth liegt mit 9628 Stimmen an der Spitze. Susanne Vincenz-Stauffacher kommt auf 7485 und Mike Egger auf 7011. Abgeschlagen ist Andreas Graf mit 1644.

11:47 Uhr

Im Pfalzkeller im St.Galler Klosterquartier stehen die Blumen bereit. Wer macht das Rennen um den Ständeratssitz? Erste Zwischenresultate werden ab 12 Uhr erwartet.

(Bild: Alexandra Pavlovic)

11:23 Uhr

Mike Egger gewinnt in Flums

Ein erstes Resultat zur Ersatzwahl des St.Galler Ständerates erreicht uns aus Flums. Mike Egger von der SVP bekommt 389 Stimmen. Damit lässt er Favorit Beni Würth (350) und Susanne Vincenz-Stauffacher (221) hinter sich.

Im ersten Wahlgang kam Beni Würth auf die meisten Stimmen (37'613), gefolgt von Susanne Vincenz-Stauffacher (25'071) und Mike Egger (18'947). Andreas Graf bekam 2242 Stimmen. Beni Würth ist damit im zweiten Wahlgang klarer Favorit. Erste Zwischenresultate werden für 12 Uhr erwartet.

11:20 Uhr

Herzlich Willkommen zur Berichterstattung aus der Ostschweiz. Hier erfahren Sie in den nächsten Stunden alle Wahl- und Abstimmungsresultate aus den Regionen.

In St.Gallen steht der zweite Wahlgang um den Ständeratssitz an.

Im Kanton Thurgau wird heute über das Öffentlichkeitsprinzip abgestimmt.

In Rorschach wird ein neuer Stadtpräsident gewählt.

