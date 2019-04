Telefonbetrug im Thurgau: Falscher Polizist erbeutet Bargeld und Schmuck im Wert von 25'000 Franken In Amriswil wurde in der Nacht auf Montag eine 69-jährige Frau mittels Telefonbetrug um Schmuck und Bargeld gebracht. Die Kantonspolizei Thurgau rät zur Vorsicht.

(kapo/lw) Eine 69-jährige Frau erhielt am Sonntag um 22 Uhr einen Anruf von einem unbekannten, hochdeutsch sprechenden Mann. Dieser gab sich als «Kriminalkommissar Philipps von der Kriminalpolizei Thurgau» aus und behauptete, dass man Mitglieder einer Verbrecherbande verhaftet hätte. Bei diesen sei ein Zettel mit der Adresse der Frau gefunden worden. Der angebliche Kriminalkommissar bot der Frau an, Schmuck und andere Wertsachen bei der Polizei in Sicherheit zu bringen, bis die gesamte Bande gefasst sei.

Der Betrüger redete mehr als zwei Stunden auf die Frau ein, bis diese schliesslich einwilligte. Um 0.30 Uhr erschien ein angeblicher Zivilpolizist bei der Frau und nahm Bargeld und Schmuck im Wert von über 25'000 Franken mit.

Die 69-Jährige schöpfte wenig später Verdacht und alarmierte die Kantonspolizei Thurgau.

Weitere Meldungen von Betrugsversuchen

Im Verlauf des gestrigen Abends gingen weitere Meldungen über ähnliche Betrugsversuche ein. Die Kantonspolizei Thurgau rät zur Vorsicht und gibt folgende Tipps: