Radsport EM-Titel für Ronja Blöchlinger aus Heiden An der U23-EM im Mountainbike in Portugal holt die 21-Jährige des RV Altenrhein Gold im Short-Track-Rennen. Es ist ein weiterer Erfolg auf zwei Rädern für die vielseitige Athletin.

Ronja Blöchlinger beteiligte sich in diesem Jahr auch an der Tour de Suisse der Frauen. Hier beim Zeittfahren mit Start und Ziel in Vaduz. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Einen internationalen Titel ergatterte die Appenzeller Vorderländerin schon 2017. An den olympischen Jugendspielen in Ungarn setzte sie sich im Zeitfahren durch und holte Gold. Dieses Jahr bestritt Ronja Blöchlinger mit dem Schweizer Nationalteam als Teamkollegin von Olympiasiegerin Jolanda Neff die Tour de Suisse der Frauen.

Auch Blöchlingers Kerndisziplin ist der Mountainbike-Sport. Ihre Stärken sind die Technik, das taktische Verständnis und der Sprint. Diese Faktoren sind entscheidend im nicht-olympischen Short Track.

An der U23-EM in Anadia gewann Blöchlinger das Short-Track-Rennen überlegen vor der Italienerin Giorgia Marchet und der Schweden Lynn Gustafsson.

Am Mountainbike-Weltcup im Mai in Albstadt in Süddeutschland konnte sie wegen einer Magen-Darm-Gruppe nicht starten. Nun hofft Blöchlinger auf ein gutes Abschneiden am Heim-Weltcup am übernächsten Wochenende in Lenzerheide. Die Form ist da.