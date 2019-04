Rekurse bleiben in Ausserrhoden zu lange liegen

Die Staatswirtschaftliche Kommission (StwK) thematisiert in ihrem Bericht allgemein die Dauer bei Rechtsverfahren oder Rekursentscheiden im Departement Bau und Volkswirtschaft. Diesem steht Regierungsrat Dölf Biasotto vor.

Die StwK hält in ihrem Bericht fest, dass in besagtem Departement die gesetzlich festgelegten Fristen «häufig nicht eingehalten werden». Demnach seien von den im Geschäftsjahr 2017 eingereichten Rekursen und Einsprachen bis zum 28. November 2018 insgesamt 50 Verfahren noch nicht abgeschlossen gewesen. Dies obwohl Art. 63 Abs. 1 der Bauverordnung für die Behandlung von Rekursen und Einsprachen eine Verfahrensfrist von sechs Monaten vorgibt. Zu mehreren Rekursen und Einsprachen stehen Entscheide seitens des Obergerichtes oder des Regierungsrates aus. Die StwK spricht von einem Verfahrensstau und gibt dem Regierungsrat die Aufgabe, die Gründe dafür zu eruieren und Schritte einzuleiten, um diesen Verfahrensstau abzubauen. Die StwK fordert, dass künftig die gesetzlichen Fristen eingehalten werden. Denn nicht nur kurze Verfahrenswege, sondern auch zeitnahe Entscheide seien essenziell für die Entwicklung des Kantons. (pag)