Unglück Lawine am Säntis fordert ein Todesopfer – Alpine Rettung und Rega im Einsatz Am Sonntagnachmittag ist am Säntismassiv bei einem Lawinenniedergang ein 19-jähriger Berggänger aus Deutschland ums Leben gekommen.

Rettungshelikopter über dem Lawinenkegel Bild: brknews

Am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau die Meldung ein, dass sich am Säntismassiv ein Lawinenniedergang ereignet und eine Person mitgerissen habe. Die sofort aufgebotenen Rettungskräfte mussten gemäss Polizeimitteilung unter erschwerten Bedingungen die Suche nach dem Berggänger aufnehmen.

Mitglieder der Alpinen Rettung wurden durch die Rega zum Unglücksort geflogen. Bild: brknews

Die Alpine Rettung, unterstützt durch zwei Rettungshubschrauber, konnte den Verunglückten unterhalb der Felswand, am Fusse des Säntis lokalisieren und bergen. Beim 19-jährigen Berggänger, der aus Deutschland stammte, konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Sein Begleiter, der die Rettungskräfte alarmiert hatte, wurde gemäss Polizeisprecher Reto Leisebach leicht verletzt und mit dem Helikopter zur Schwägalp Talstation geflogen. Er wurde vor Ort durch die Rettungskräfte betreut. Im Einsatz standen auch mehrere Patrouillen der Ausserrhoder Kantonspolizei.

Lawinenniedergang fordert ein Todesopfer: Reto Leisebach, Mediensprecher Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden, informiert. BRK News

Im gesamten Alpstein herrscht derzeit gemäss Leisebach erhöhte Lawinengefahr. Bei Touren sei Vorsicht geboten, so der Polizeisprecher gegenüber «BRK news». Bereits am Montag hatte eine Lawine Teile des Wanderwegs zwischen Wasserauen und Seealpsee verschüttet. Damals waren keine Personen zu Schaden gekommen. (kpar/mc)