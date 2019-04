Vier Verletzte und grosser Sachschaden bei Unfall im Appenzellerland Im Feierabendverkehr sind auf der Gaiserstrasse zwischen Appenzell und Meistersrüti vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Zum Einsatz kam ein Helikopter, und auch die Appenzeller Bahn war für einige Zeit blockiert.

Bild: Kapo AI

(red.) Roland Koster, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, erklärte gegenüber «BRK News», der Unfall habe sich kurz vor 17 Uhr ereignet. Laut seinen Angaben wollte ein von Appenzell her kommender PW-Lenker auf Höhe des Hirschbergs nach links abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs hielt er an, was zwei nachfolgende Fahrzeuglenker zu spät bemerkten.

Eins der beschädigten Fahrzeuge. (Bild. BRK News)

In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den drei Fahrzeugen. Eins von ihnen wurde auf die Gegenfahrbahn geschoben – dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Wagen.

Ein Lenker wurde laut Polizeiangaben mittelschwer verletzt. Die Person wurde von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Es wurden grossräumige Umleitungen eingerichtet. Auch die Appenzeller Bahn war laut Roland Koster eine Zeitlang blockiert.