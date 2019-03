Badi-Mord von Tägerwilen:

Der Prozess beginnt heute Drei Tage verhandelt das Bezirksgericht Kreuzlingen über den gewaltsamen Tod einer Konstanzerin im Mai 2016. Angeklagt ist ein 62-jähriger Deutscher. Der Staatsanwalt beantragt lebenslange Freiheitsstrafe und Verwahrung. Ida Sandl

Unmittelbar nach der Tat hatte die Kantonspolizei den Fundort bei der Seerheinbadi in Tägerwilen abgesperrt. (Bild: Maya Mussilier, 16. Mai 2016)



Sie lag unter einer Decke, den Kopf im Wasser: Am Pfingstsonntag vor drei Jahren fand eine Spaziergängerin am Ufer der Seerhein-Badi in Tägerwilen die Leiche einer Frau. Wie sich später herausstellte, war die Tote eine 38-jährige Konstanzerin, gestorben an schweren Kopfverletzungen. Alles deutete auf ein Gewaltverbrechen hin.

Ein «näherer Bekannter» der Toten

Sehr schnell kamen die Ermittler auf die Spur des mutmasslichen Täters: Ein mittlerweile 62-jähriger Mann, ebenfalls aus Konstanz, der in einem deutschen Restaurant auf Teneriffa arbeitete. Das Paar war am Abend vor der Tat gesehen worden

Es handle sich um einen «näheren Bekannten» der Toten, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft damals gegenüber unserer Zeitung. Die Frau soll ihn auf Teneriffa regelmässig besucht haben. Das Paar war am Abend vor dem Fund der Leiche in Tägerwilen gesehen worden. Auch das Auto des Verdächtigen mit spanischen Kennzeichen war aufgefallen.

Erst gestanden, dann widerrufen

Wie «20 Minuten» berichtete, soll der Mann kurz zuvor eine Risikoversicherung über eine hohe Summe auf das Opfer abgeschlossen haben. Als Grund dafür habe er angegeben, dass die Frau viel reise und deshalb gefährlich lebe. Er selber sei als Begünstigter eingetragen gewesen. Schon zwei Tage nach der Tat wurde der Verdächtige in Barcelona verhaftet. Er habe die Tat zunächst zugegeben, zog sein Geständnis aber später gemäss mehreren Medienberichten wieder zurück.

Im August 2018 hat der Staatsanwalt die Ermittlungen abgeschlossen und die Anklage ans Bezirksgericht Kreuzlingen überwiesen. Sie lautet auf Mord und beantragt ist eine lebenslängliche Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung. Der Prozess in Kreuzlingen beginnt heute um 8.15 Uhr. Für die Verhandlung hat das Gericht drei Tage angesetzt. Am Mittwoch soll das Urteil verkündet werden. Die Verhandlung ist öffentlich, die Zahl der Zuhörer-Plätze ist aber beschränkt.