Brand in Schmerikon: Die Feuerwehr hat ihren Einsatz beendet – Kanalisation muss gereinigt werden

Grossbrand in Schmerikon ++ Feuer unter Kontrolle ++ Millionenschaden erwartet ++ zwei Personen verletzt

Am Dienstagmittag ist an der Allmeindstrasse in Schmerikon in der Lagerhalle einer Firma ein Feuer ausgebrochen. Zurzeit dauern die Löscharbeiten noch an, weshalb bis jetzt starker Rauch sichtbar ist. Die Feuerwehren haben den Brand unter Kontrolle.