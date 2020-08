Der FC Wil bestätigt: Sforza will zu Basel wechseln – unterschrieben ist aber noch nichts

Wils Cheftrainer Ciriaco Sforza steht vor dem Wechsel zum FC Basel. Dies bestätigt nun auch der der Challenge-League-Verein. Bei den Wilern hätte Sforza noch einen Vertrag bis Juni 2022. Wer auf ihn folgen soll, ist noch nicht bekannt.

Ciriaco Sforza als Trainer des FC Wil. Bild: Christian Merz, Keystone (5. Oktober 2019)

(pw/red) Zumindest in diesen Minuten steht Ciriaco Sforza noch beim FC Wil an der Seitenlinie – denn zurzeit bestreiten die Wiler ein Testspiel gegen den FC Schaffhausen. Lange scheint Sforza den FC Wil aber nicht mehr zu trainieren. Der Verein hat nämlich die Transferabsicht seines Cheftrainers zum FC Basel bestätigt. Wie der FC Wil in einer Medienmitteilung schreibt, seien die Verträge allerdings noch nicht unterzeichnet. Sforzas noch bis zum 30. Juni 2022 gültige Vertrag würde per Ende August 2020 vorzeitig aufgelöst werden. Assistenztrainer Daniel Hasler soll Ciriaco Sforza nach Basel folgen.

Sforza übernahm das Traineramt in Wil im April 2019. In der vergangenen Challenge-League-Saison führte er sein Team auf den 6. Platz. Wer in Wil auf Sforza folgen wird, ist noch nicht bekannt.