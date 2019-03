Fotovoltaik: Gemeinsam zum eigenen Strom Richtige Planung und ein paar helfende Hände: Mehr braucht es nicht, um eine Fotovoltaikanlage zu montieren. Nun soll die Idee der Selbstbau-Genossenschaft in der Ostschweiz Fuss fassen. Kaspar Enz

Montage einer Solaranlage. (Bild: Christian Beutler/KEY)

«Die Dinger müssen einfach auf die Dächer», sagt Xaver Dörig. Wie die Fotovoltaikanlagen dort hinkommen, ist zweitrangig. «Manche Leute legen gerne selbst Hand an», wie Dörig auch. Für die Planung einer Solaranlage brauche es zwar Fachwissen. Aber um die Solarpanels zu installieren, reichten ein paar handwerklich begabte Hände aus.

Gegenseitige Hilfe

Eine Erkenntnis, die den Berner Syril Eberhart auf eine Idee brachte: Bringt man genug Leute zusammen, die eine Anlage installieren wollen, können sich diese gegenseitig helfen. Er gründete 2013 die Energiewende-Genossenschaft. Das Prinzip: Baut ein Mitglied eine Solaranlage, helfen die Genossenschafter. Deren Arbeitsstunden arbeitet das Mitglied auf den Dächern anderer Genossenschafter wieder ab.

Nun wird die Idee auch in anderen Regionen aufgegriffen. Alex Dörig und Roger Rusterholtz wollen sie in die Ostschweiz bringen. Demnächst gründen sie die Energie Selbstbau Genossenschaft Ost (ESG-Ost).

Strom selber machen

Die Energiewende gehe nicht schnell genug, sagt Xaver Dörig. «Die Politik macht nicht vorwärts. Wir müssen den Strom selbst machen.» Die Erkenntnis kam ihm selber erst spät, auch wenn er vor 40 Jahren gegen Atomkraftwerke demonstriert hatte. «Vor zehn Jahren hätte ich keine Fotovoltaikanlage gebaut.» Doch seither sind die Preise stark gesunken. Seit drei Jahren hat er eine Anlage auf dem Dach. «Ich würde gerne noch eine grössere bauen.»

Das lohne sich auch ohne Fördermittel. «Ich produziere jetzt schon mehr Strom, als ich brauche.» In acht Jahren sei seine Anlage amortisiert, danach habe er gratis Strom. Das hätten noch nicht alle gemerkt, meint Dörig. Aber mit der Selbstbau-Genossenschaft lohne es sich noch mehr. «Ich spare einige tausend Franken für die Arbeit der Handwerker.»

Schweiz hinkt hinterher

Dass die Energiewende noch langsam vorangeht, weiss auch David Stickelberger, Geschäftsleiter des Fachverbands Swissolar. «Solarstrom deckt rund dreieinhalb Prozent des Stromverbrauchs. In Deutschland oder Italien sind es acht Prozent.»

Dabei war die Schweiz einst auf gutem Weg. Die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) löste ein starkes Wachstum der installierten Leistung aus. Doch der Boom war zu viel für die knappen Fördermittel. Ab 2015 stockte das Wachstum. Seither fördert die Einmalvergütung kleine Anlagen. «Deshalb werden immer noch viele Anlagen installiert», sagt Stickelberger. «Aber grössere Projekte mit mehr Leistung werden kaum noch gebaut.»

Im vergangenen Jahr wurde zwar wieder mehr Leistung installiert als 2017. Aber um grössere Fotovoltaik-Projekte zu fördern, reiche der Schub der neuen Energiestrategie nicht aus. «Eine Idee wäre es, grössere Projekte auszuschreiben: Man bietet einen festen Strompreis für die Bereitstellung einer gewissen Menge Solarstrom.» So würden sich grössere Anlagen rechnen, sagt Stickelberger – das zeigten Beispiele im Ausland.

Suche nach Genossenschaftern

Dass auch Selbstbau-Genossenschaften zur Energiewende beitragen können, habe die Berner Genossenschaft bewiesen. Rund 250 Anlagen wurden installiert, die Strom für rund 1000 Familien liefern, sagt Roger Rusterholtz, Mitinitiator von ESG-Ost.Nun will er die Idee bekanntmachen. Dienstags in Flawil und Mittwochs in St. Gallen finden Informationsveranstaltungen statt. Weitere sollen folgen. «60 Mitglieder wären ein guter Anfang.»

Besondere Fähigkeiten brauche es nicht. «Wer einen Ikea-Schrank zusammenbauen kann, kann auch eine Solaranlage bauen», sagt Dörig. Schwindelfreiheit sei gut. «Aber Kaffeekochen oder einen Lastwagen ausladen kann man sonst auch.»