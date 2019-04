«Es wurden Erinnerungen an die Terroranschläge geweckt»: Wie ein St.Galler den Brand der Notre-Dame erlebt hat

Fassungslos blickt die Welt nach Paris. Auch Stunden nach dem Brand in der Notre-Dame steht die Stadt nicht still. Einer, der das Inferno beobachtet hat, ist Erich Gmünder. Der St.Galler war auf dem Montmartre-Hügel, als das Feuer in der Kathedrale ausbrach. Auch bei ihm stand sie auf dem Ferienprogramm.