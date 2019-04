Unfall auf A1-Pannenstreifen bei Oberbüren: Zweites Unfallopfer verstorben

Am 3. April hat ein 24-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A1 zwischen Uzwil und Gossau zwei Männer auf dem Pannenstreifen angefahren. Nachdem ein 24-Jähriger bereits am Unfalltag verstorben war, ist in der Nacht auf Mittwoch auch das zweite Unfallopfer seinen Verletzungen erlegen.