Zum Unfall kam es am Samstagmorgen um 9.30 Uhr beim Kreisel an der Zürcherstrasse. Eine Frau ist mit ihrem Tesla in einen Baum gefahren, das Auto ging im Anschluss in Flammen auf. Die Fahrerin konnte sich aus dem Auto retten. Laut der Kantonspolizei Thurgau wurde sie mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.