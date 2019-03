Gemeinde Aadorf ehrt Lilo Wellinger mit dem Anerkennungspreis Lilo Wellinger ist die Aadorfer Persönlichkeit des Jahres. Die Gemeinde ehrt sie am Freitagabend mit diesem Titel für ihr jahrzehntelanges Engagement für die Kultur. Kurt Lichtensteiger

Lilo Wellinger beim Wandern mit ihrem Hund Mira. (Bild: PD)

Die Galerie des Aadorfer Anerkennungspreises wird am Freitagabend um eine Persönlichkeit reicher: Die verdiente Ehre wird einer Frau zuteil, die im Bereich Kultur – in der Gemeinde und darüber hinaus – Grosses geleistet hat.

«Kultur ist für mich das Umgehen miteinander, die Pflege des Brauchtums und die Umsetzung auf der Bühne», sagt Lilo Wellinger. In der Kulturszene wird sie denn auch oft als «Grand Old Lady» bezeichnet. Dass sie nun die Anerkennung der Gemeinde entgegennehmen darf, nehme sie mit Freude zur Kenntnis. Gleichzeitig dankt sie der Kulturkommission für die jahrelange moralische und finanzielle Unterstützung, die der Kultur den bedeutenden Stellenwert ermöglicht habe.

Mit zwei Kulturen aufgewachsen

So zierlich die Person in ihrer Erscheinung wirkt, so gross ist ihre Schaffenskraft in der Gemeinde Aadorf schon seit 40 Jahren. Hier hat die aus Olten Zugezogene eine zweite Heimat gefunden. Mitgebracht hat die gebürtige Solothurnerin zwei Kulturen, nämlich jene ihres aserbaidschanischen Vaters und ihrer Schweizer Mutter, beide in deren einheimischer Musik tief verwurzelt.

Als medizinisch-technische Assistentin arbeitete Lilo Wellinger vorerst im In- und Ausland, was ihren Horizont in verschiedener Hinsicht bereicherte. Die Affinität zur Kultur manifestierte sich schon in jungen Jahren, war sie doch in Olten bei der Gründung der ersten Guggenmusik und des ersten Kleintheaters dabei.

«Mein Herz für die Kultur hat dann in Aadorf erst so richtig zu schlagen begonnen», sagt die 71-Jährige. Kaum in die Hinterthurgauer Gemeinde umgezogen, trat sie der Trachtengruppe Aadorf bei und pflegt nun diese Tradition seit 40 Jahren, wovon gut 20 Jahre im Vorstand. 1986 wurde sie Aktivmitglied des Kulturveranstalters Gong, dessen Leitung sie während 20 Jahren innehatte. Seit 2011 organisiert sie zusammen mit Pascal Mettler das Kleinkunstfestival «Die Krönung», das nächstes Jahr zum zehnten Mal in Aadorf stattfindet.

Weil sie sich bei einem zweijährigen USA-Aufenthalt von der Blues-Musik anstecken liess, initiierte sie vor sieben Jahren den «Montag Blues» in Aadorf. Damit nicht genug: Projekte lancierte sie auch ausserhalb der Gemeinde, so mit der Produktionsleitung des Theaters Jetzt in Sirnach, als Mitinitiantin zur Gründung des Vereins Kultur Südthurgau und bei der Mithilfe zur Neugründung des Vereins ThurKultur, in denen sie als Vorstandsmitglied wirkte und zugleich Vertreterin der Gemeinde Aadorf war.

So weit, so spannend. Doch zur Hauptdarstellerin gesellen sich morgen Abend noch weitere interessante Protagonisten, nämlich die Fussballjunioren des SC Aadorf, die Junioren des Faustballvereins Elgg/Ettenhausen und zwei Beachvolleyball-Teams aus Aadorf. Im «Einzel Sport Jugend» ist Radfahrer Alex Vogel vom Biketeam Aadorf nominiert, während die «Luca’s Streetdance-School»-Tanztruppen in der Kategorie «Jugend und Erwachsene» ausgezeichnet werden.

Laudatio von Oliver Kühn

Durch das Programm, musikalisch umrahmt vom Duo Doppelfisch, führt in gewohnt unterhaltsamer Manier Moderator Andreas Marti. Und was die Laudatio auf Lilo Wellinger anbetrifft, so könnte dafür kein Besserer geeignet sein als der Sirnacher Theatermacher Oliver Kühn. Ein humorvoller Auftritt ist sozusagen garantiert, Überraschungen inklusive.

Die Kommission «Kultur, Freizeit und Sport», letztmals unter der Ägide von Gemeinderätin Cornelia Hasler, freut sich auf einen regen Besuch.

Hinweis

Aadorfer Anerkennungspreis, Gemeindezentrum, Freitag, 22. März, 19.30 Uhr, Apéro offeriert durch die Gemeinde ab 21 Uhr