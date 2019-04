Eines der grössten Hasenvölkchen der Schweiz: Im Thurgau kommt der Osterhase aus Bornhausen Den Feldhasen geht es schlecht. Seit 2009 sind sie zwar geschützt, der Bestand erholt sich aber nicht. Dabei die Ausnahme: Im Weiler Bornhausen in der Gemeinde Eschenz ist das Tier auferstanden. Sheila Eggmann

Ein Feldhase in Güttingen. (Bild: PD/Barbara Weber)

Dieser Hase wird bestimmt keine Eier mehr verstecken. Blutend, zerrupft und mit verdrehten Gliedmassen liegt er im Auto von Fritz Waldspurger. Der Bauer und Jagdaufseher hat das von einem Auto überfahrenen Tier heute Morgen von der Strasse aufgelesen. Er sagt: «Das muss ich etwa zwei Mal im Jahr.»

Die Hasenpopulation im Thurgau ist klein. Das Tier mit den Lampiohren steht auf der Liste der bedrohten Arten und darf seit 2009 das ganze Jahr über nicht mehr abgeschossen werden. Trotz Schutz ist die Population in den letzten Jahren stetig kleiner geworden. Die Gründe dafür sind verschieden.

Für den Nachwuchs ist das Hasenleben gefährlich

Die Junghasen haben es nicht leicht. Sie können von Fuchs und Raubvögeln gefressen, vom Mäher zerhackt, von Hunden und Katzen angegriffen, von Zug und Auto überfahren werden oder wegen des nasskalten Wetters erfrieren. Die gute Nachricht: Haben sie den ersten Winter überlebt, fallen zumindest die natürlichen Feinde weg. Die schlechte: Das tun nur knapp zehn Prozent.

Seit den 1950er-Jahren wird zudem weniger Getreide produziert. Die Weizenfelder, die es noch gibt, sind so dicht eingesät, dass sie für die Hasen kaum zugänglich sind. Damit können die Bauern zwar ihre Erträge vergrössern, ein wichtiges Versteck für Kleintiere fällt aber weg.

Bio-Anbau ist wegen der Maschinen gefährlich

Die Bauern ihrerseits haben keinen Anreiz, die Hasen zu schützen oder gar zu fördern. Denn diese sorgen für Verbissschäden, knabbern zum Beispiel gerne an Jungpflanzen von Zuckerrüben. Bauer Waldspurger kennt das Problem und relativiert:

«Da sind die Wildsauen viel schlimmer. Die Hasen sind unter den Bauern nicht so ein Thema. Sie machen in den meisten Kulturen einen kleinen Schaden.»

Man könne auch selbst genügend Schutzmassnahmen treffen, zum Beispiel die Anlagen einzäunen.

Der biologische Anbau ist für Tiere besser als der Konventionelle – könnte man meinen. Bei den Hasen ist dies nicht der Fall. Die Felder werden beim Bioanbau zwar nicht gespritzt, dafür aber mit dem Striegel bearbeitet. Diese Maschine kratzt den Acker auf und reisst dabei das Unkraut aus. Weil sich junge Hasen bei Gefahr ducken, also der Maschine nicht davonrennen, überleben sie das nicht.

Eine der grössten Hasenpopulationen der Schweiz

Anhaltspunkt für die Anzahl Hasen im Thurgau bietet die Reh-Zählung, welche jeweils im Frühling durchgeführt wird und auch die Hasen erfasst. Im Jahr 2012 wurden dabei noch über tausend Exemplare gezählt, 2018 waren es noch halb so viele.

«Diese Zahlen erlauben aber keinen direkten Rückschluss auf den absoluten Bestand, denn es ist unmöglich, alle Hasen zu zählen», sagt Roman Kistler, Amtsleiter der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung. Eine abnehmende Tendenz sei aber offensichtlich.

Im Thurgau unter Schutz Im Thurgau sind die Feldhasen seit 2009 ganzjährig geschützt. Damals änderte der Regierungsrat auf Druck von Tierschützern die Verordnung zum Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel. Zuvor sammelte das Initiativkomitee «Schutz des Feldhasen» um Reinhold Zepf, Präsident des Thurgauischen Tierschutzverbands, rund 5500 Unterschriften für eine Volksinitiative. (sme)

Es gibt eine Ausnahme zur abnehmenden Anzahl Feldhasenpopulation. Waldspurger sagt:

«Bei uns auf dem Seerücken kann man jeden Abend einen Feldhasen sehen, wenn man will.»

Sein Hof befindet sich in Bornhausen und damit in dem Gebiet, welches gemäss Zählung die grösste Hasenpopulation im Kanton aufweist. «Sogar eine der grössten der Schweiz», sagt er, ein wenig Stolz schwingt in der Stimme mit.

Wieso das so ist, weiss niemand so recht. Doch man geht davon aus, dass die vielen Waldränder den Hasen Schutz bieten. Seit den 1990er-Jahren wurden in der Region zudem diverse Massnahmen zur Förderung der Biodiversität umgesetzt.

Versuche mit weniger dicht gesätem Weizen

Das neuste Projekt sind zwei Testfelder in Bornhausen, in denen im Herbst Weizen mit grösserem Abstand angesät wurde. Das Vorhaben wurde von Nina Moser vom Amt für Raumentwicklung initiiert und folgt dem Beispiel des Feldhasen-Forschungsprojekts «Hopp Hase», das in der Nordwestschweiz Erfolge verzeichnen konnte. Das Ziel lautet, als Vorzeigeprojekt zu dienen und interessierte Landwirte zum Nachahmen zu motivieren.

Fritz Waldspurger macht aus Neugier mit, «und um zu schauen, ob diese Massnahme auch wirklich etwas für den Hasen bringt». Auch er selbst zählt die Hasen jedes Jahr, jeweils auf einem Gebiet von 100 Hektaren Nutzfläche. Dieses Jahr kam er auf 16. In den anderen Zählgebieten des Kantons sind es auf gleicher Fläche höchstens zwei. Doch Fritz Waldspurger ist sich sicher:

«Der Feldhase hat nicht nur bei uns, sondern im ganzen Kanton eine Chance.»

Man müsste aber einen Anreiz für die Bauern schaffen, damit sie ihre Felder weniger dicht ansäen, also die Ernteeinbussen bezahlen. Die Ergebnisse der Thurgauer Versuchsfelder sind erst in den nächsten Jahren zu erwarten.