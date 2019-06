Qualität im öffentlichen Verkehr: Der Thurgau gibt rote Laterne ab Die Haltestellen von Bahn und Bus im Thurgau schneiden bei der Qualitätsmessung des Bundes 2018 besser ab als im Vorjahr. Dabei fährt auch die Frauenfeld-Wil-Bahn mehr Punkte ein. Bei der Schmalspurbahn heisst es, die Reinigung sei intensiviert worden. Sebastian Keller

Die Regionalbahn Thurbo erhielt für ihre Züge eine leicht schlechtere Bewertung. (Bild. Ralph Ribi)



Vor einem Jahr war die Irritation gross. Der Thurgau landete auf dem letzten Platz einer Rangliste über Qualität im öffentlichen Verkehr. Vor allem Bahn- und Bus-Haltestellen schnitten im Kantonsvergleich für das Jahr 2017 schlecht ab. Mit etwas mehr als 80 von 100 Punkten erfüllten die Haltestellen zwischen Bodensee und Hörnli nicht mal die vom Bund vorgegebenen Mindeststandards. «Wir sind sehr überrascht und können das Resultat nicht nachvollziehen», sagte damals der zuständige Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer.

Das sogenannte Qualitätsmesssystem im regionalen Personenverkehr (QMS RPV) ist eine grosse Übung. Im Jahr 2018 führten Testkunden im Auftrag des Bundesamtes für Verkehr (BAV) 47026 Erhebungen in Bahnen und Bussen sowie 51374 an Haltestellen durch. Die Punktzahl, die ein Kanton erhält, fusst auf diversen Einzelkriterien. Testkunden bewerten etwa, ob der Lift ­funktioniert, ein Tarifzonenplan an der Haltestelle angebracht ist oder ob der Boden im Wartehäuschen sauber ist.

Gute Nachrichten für den Thurgau

Nun liegen die Resultate für das Jahr 2018 vor. Die gute Nachricht: Die rote Laterne geht nicht mehr an den Thurgau. Die Haltestellen werden mit über 85 Punkten bewertet. Damit fährt der Kanton in die Toleranzzone. Die Besserstellung gegenüber dem Vorjahr stösst auf Anklang. Stefan Thalmann, Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr sagt dazu:

«Es freut uns, dass sich die Thurgauer Resultate gegenüber 2017 verbessert haben, aber wir sind noch nicht am Ziel.»

Stefan Thalmann, Leiter Abteilung öffentlicher Verkehr beim Kanton Thurgau. (Bild: Donato Caspari)

Er verweist auch darauf, dass das Qualitätsmesssystem noch nicht ganz ausgereift sei. Es ist noch jung, mit dem Aufbau begann der Bund 2016. Ein Beispiel dafür, dass das System noch nicht fertiggestellt ist, sind Liniennetzpläne. 2017 gaben die Testkunden jeweils null Punkte, wenn die Pläne beim letzten Fahrplanwechsel nicht erneuert worden waren – auch wenn sich gar nichts geändert hatte. Hier hat der Bund reagiert. Die «negativen Bewertungen zum Datumsformat auf Liniennetzplänen» wurden im Ergebnis 2018 nicht berücksichtigt, hält das BAV fest.

Für die höhere Punktzahl für ­Haltestellen wurde auch geschuftet. Thalmann sagt:

«An verschiedenen Haltestellen wurden von den Transportunternehmen Verbesserungen vorge­nommen.»

Er nennt etwa die intensivierte Reinigung. Damit haben sich die Ergebnisse im Bereich «Sauberkeit der Haltestellen» markant verbessert. Einige Verbesserungen seien auch systembedingt: So gab es 2017 – als die rote Laterne den Thurgau überraschend traf – viele Haltestellen, die Testkunden nur einmal besucht hatten. «2018 wurden bei Thurgauer Haltestellen rund 20 Prozent mehr Messungen durchgeführt als 2017», sagt Thalmann.

Die Testkunden bewerten neben den Haltestellen auch die Fahrzeuge, also Züge und Busse. So etwa die Sauberkeit oder die Kundeninformation. In der Sparte Zug hat der Thurgau eine minimale Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr erfahren. Dazu sagt der Abteilungsleiter:

«Das Ergebnis ist lediglich 0,56 Punkte schlechter und immer noch in der Toleranzzone.»

Die Verschlechterung sei hauptsächlich durch schlechtere Werte bei den Kriterien «Kundeninformation Fahrzeug» und «Aufenthaltsqualität Zug» hervorgerufen. Auch in der Sparte Bus liegt der Thurgau trotz leicht schlechterer Bewertung noch immer in der Toleranzzone. Verantwortlich dafür sind hauptsächlich weniger Punkte in den Bereichen Kundeninformation und Sauberkeit im Bus.

Die Frauenfeld-Wil-Bahn hat Billettautomaten erneuert

Das BAV veröffentlicht nicht nur Ergebnisse nach Kantonen, sondern auch nach Transportunternehmen. Auf der Schiene sind das im Thurgau die Regionalbahn Thurbo und die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB).

Sabrina Huber, Mediensprecherin der Frauenfeld-Wil-Bahn. (Bild: PD)

2017 schnitt die Schmalspurbahn durchs Murgtal in der Sparte Haltestellen schlecht ab. 2018 erreichte sie besserer Resultate. Sie steigerte sich von 75 auf über 80 Punkte. Die FWB ist damit auf dem Weg zum Mindeststandard. Für das bessere Abschneiden kennt FWB-Sprecherin Sabrina Huber Gründe. So habe man die Reinigungsprozesse ­angepasst. Huber spricht von einer generellen Intensivierung der Reinigung sowie von zwei Intensivreinigungen.

Auch im Bereich Infrastruktur hat die FWB gehandelt. Huber sagt:

«Zwischenzeitlich wurden alle Billettautomaten ersetzt.»

Das war keine unmittelbare Reaktion auf die Resultate von 2017, die Erneuerung war ohnehin geplant. Ebenfalls hat die FWB einzelne Sitzbänke restauriert und von Gebrauchsspuren befreit. «Leider ist die FWB immer mal wieder konfrontiert mit mutwilligen Beschädigungen an Haltestellen», sagt die Sprecherin.

Die Gelenktriebwagen der FWB sind bei den Fahrgästen beliebt. (Bild: Mareycke Frehner)

Für die Schmalspurbahn zählen aber nicht nur die Ergebnisse des Bundes. Sabrina Huber verweist auf die Kundenzufriedenheit. Diese erhebt der Tarif­verbund Ostwind mittels Umfrage. Die jüngste fand zwischen August und Oktober 2018 statt. Sie zeigt: Die FWB hat sich «gesamthaft markant verbessert» und erreichte 79 Punkte. 2014 erhielt die Bahn 73 Punkte, 2011 69.

Die höchsten Bewertungen bekam sie, weil Kunden das Ein- und Aussteigen als bequem ­einschätzen. Viele Punkte gab es auch für die gepflegte Erscheinung des Fahrpersonals sowie für das Sicherheitsgefühl in den Zügen. Verbesserungspotenzial gibt es laut Huber in den Bereichen «Informationen bei Verspätungen» sowie beim Witterungsschutz und den Sitzgelegenheit bei einigen Haltestellen.

Thurbo büsst wegen Streckensperrungen Punkte ein

Die Regionalbahn Thurbo mit Sitz in Kreuzlingen befördert im Jahr 34,5 Millionen Fahrgäste. Die Testkunden des BAV haben 2018 auch an den Haltestellen dieser Bahn gewartet und sind in Thurbo-Zügen mitgefahren. Für den ­Bereich Zug gaben sie etwas weniger Punkte als im Vorjahr. Den Mindeststandard übertrifft Thurbo dennoch – mit Vorsprung.

Mediensprecherin Gisela Bürge weiss, was den leichten Rückgang verursacht hat:

«Schlechter bewertet wurde die Kundeninformation in und am Fahrzeug.»

Dies hänge vor allem mit Baustellen und damit verbundenen Streckensperrungen zusammen.

Punkte gutgemacht hat die Bahn bei den Haltestellen. «Thurbo freut sich, dass sich der Wert bei der Sparte Haltestellen um mehr als sechs Prozentpunkte auf fast 92 Prozent verbessert hat», sagt Bürge. Doch sie verhehlt nicht, dass für Thurbo nur die eigenen Haltestellen zwischen Kreuzlingen und Wil betrachtet werden. Ohne die SBB-Bahnhöfe Wil, Weinfelden und Kreuzlingen allerdings. Zudem wurden an den 14 Thurbo-Haltestellen nur rund 100 Messungen vorgenommen. Diese Anzahl sei «nicht unbedingt repräsentativ».

Wichtig ist für die Bahn auch die Kundenzufriedenheitsumfrage von Ostwind. «Thurbo hat ­dabei in allen Kantonen sehr gute Werte erreicht», heisst es im neuen Geschäftsbericht. Die Kunden in St. Gallen und Schaffhausen beurteilen die Gesamt­zufriedenheit mit 80, im Thurgau mit ­79 Punkten.

Auch wenn Thurbo das Qualitätsmesssystem des BAV schätzt – «als eine externe Sicht auf die Qualität unseres Angebots». So hält die Sprecherin fest, dass die Pünktlichkeit nicht bewertet werde. Diese sei aber ein «wesentlicher, kundenrelevanter Aspekt». Bei der Pünktlichkeit hat sich Thurbo von 95,31 auf 95,75 Prozent im Jahr 2018 gesteigert. Als pünktlich gilt ein Zug, wenn er mit weniger als drei Minuten Verspätung ankommt. Das BAV beabsichtigt, die Pünktlichkeit künftig auch in das QMS einfliessen zu lassen.