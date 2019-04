58. Frauenfelder Ostermotocross fand unter besten Bedingungen statt Am Montag fand zum 58. Mal das traditionsreiche Ostermotocross statt. Die Zuschauer konnten sich unter lautem Motorengetöse an spektakulären Rennen erfreuen. Florian Beer

Das Frauenfelder Ostermotocross bot einmal mehr Spektakel pur. (Bild: Reto Martin)

Frühlingshafte Temperaturen, Sonnenschein, viele Besucherinnen und Besucher. Und das an einem arbeitsfreien Montag. Die Bedingungen für das Ostermotocross in Frauenfeld hätten nicht besser sein können.

Bereits zum 58. Mal organisierte der Motor- und Radsportverein Frauenfeld (MRSV) unter der Leitung von OK-Präsidentin Andrea Läderach dieses traditionsreiche Event. Die Elite-Fahrer der beiden Kategorien Inter Swiss MX2 (125 ccm) und Inter Swiss MX Open bestritten den dritten Lauf zur Schweizer Meisterschaft 2019 und boten den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern ein richtiges Spektakel.

78 Motocross-Fahrer aus dem In- und Ausland sowie 24 Seitenwagen-Teams mit je zwei Fahrern duellierten sich auf dem 1650 Meter langen Parcours Schollenholz. Mit Simon Baumann, Roger Seewerg, Ronny Utzinger, Nico Seiler in der Kategorie MX2 sowie Marc-Reiner Schmidt, Yves Furlato, Andy Baumgartner und Cyrill Scheiwiller waren auch acht Mitglieder des MRSV unter den Akteuren. Pascal und Adrian Leutenegger vertraten den örtlichen Verein im Seitenwagen. Am Vormittag fanden die freien Trainingseinheiten und Zeittrainings statt, nach der Mittagspause galt es dann für die Fahrer ernst.

«Die meisten unterschätzen, dass Motocross nicht nur auf dem Töff sitzen bedeutet, sondern dass es ein richtiger Ausdauersport ist.»

Viel Spass am Ostermotocross hatte die Familie von Marcel Müller aus Wildberg. Der begeisterte Motorsportfan kam mit seinen Kindern und Begleiterin Sarah Aeppli. «Ich bin früher selber Schweizer Meisterschaften gefahren», erzählt er. Als Vater habe er nun dazu aber leider keine Zeit mehr. Als Mechaniker fasziniere ihn vor allem die Technik hinter den Rennmaschinen, aber natürlich auch das Tempo und der Sport im Allgemeinen. «Die meisten unterschätzen, dass Motocross nicht nur auf dem Töff sitzen bedeutet, sondern dass es ein richtiger Ausdauersport ist.» Auch den Kindern gefiel der lärmende Ausflug gut, doch nach dem ersten Lauf waren sie etwas erschöpft.

«Mir gefallen die Geschwindigkeit und die Action an diesem Sport.»

Weil über Ostern keine Rennen zur Motocross-WM stattfinden, konnte das OK Arnoud Tonus und Gautier Paulin für den Wettkampf in Frauenfeld verpflichten. Letzterer liegt in der Weltcup-Rangwertung auf Rang drei. Die Zuschauer freute es, solche Top-Athleten in Frauenfeld bestaunen zu können. Darunter waren auch Roland Bosser aus Eschlikon und Daniela Brunner aus Wil. Die beiden fahren hobbymässig Motorrad und besuchen gerne Motocross-Veranstaltungen. «Mir gefallen die Geschwindigkeit und die Action an diesem Sport», sagt der Velomechaniker. Mit vierzehn Jahren kaufte er sich sein erstes Töffli, mit 16 machte er den Schein für 50 ccm, mit 18 stieg er dann auf 125 ccm um.

Das Ostermotocross brachte viele unterschiedliche Menschen zusammen, die alle eine Gemeinsamkeit hatten: die Liebe zum Motocross.