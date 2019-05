Frauenhass-Transparent von Schaffhauser Fans: Liga spricht Stadionverbote gegen drei Urheber aus

«Die Jungs haben unüberlegt gehandelt»: Sprecher der Schaffhauser Fans meldet sich nach frauenfeindlichem Spruchband zu Wort

Das Auswärtsspiel der Frauenmannschaft des FC Schaffhausen in Winterthur am Wochenende erregte so viel Aufmerksamkeit, wie sonst selten ein Challenge-League-Match. Grund dafür war ein Transparent der Schaffhauser Fans mit frauenverachtendem und gewaltverherrlichendem Inhalt. Nun äussert sich ein Fanclub-Sprecher zur Aktion.