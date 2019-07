Heftige Gewitter lassen in der Ostschweiz Toi-Toi-WCs und Trampoline umherfliegen

In der Ostschweiz kam es am frühen Samstagabend zu heftigen Gewittern und Böen von bis zu 100 Stundenkilometern. Die Thurgauer Seepolizei musste mehrere Personen zurück an Land holen.