HSG-Spesenaffäre: St.Galler Staatsanwaltschaft stellt Strafuntersuchung gegen Tagblatt-Journalisten ein

Spesenskandal: HSG bedauert Vertrauensverlust und leistet in einem Schreiben öffentlich Abbitte

Nächstes Kapitel in der Spesenaffäre rund um die Universität St.Gallen (HSG): In einem Brief an die St.Galler Kantonsräte und die Regierung bedauert die HSG die Vorkommnisse und den Vertrauensverlust, der daraus resultierte. Die Uni spricht davon, dass ein Kulturwandel nötig sei.