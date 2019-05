Kommentar HSG-Spesenprofessor tritt zurück: Hoch geflogen, tief gefallen Nach einem Jahr Ungewissheit tut sich etwas in der Affäre um den HSG-Professor, der mittels Spesen weit über 100'000 Franken veruntreut haben soll: Er tritt zurück. Dass die Geschichte um Reiche, Schöne und teuren Wein filmreif ist, hilft nun niemandem. Am wenigsten der geschädigten Uni. Odilia Hiller

Odilia Hiller. (Bild: Michel Canonica)

Der Stoff ist filmreif. Es ist die Geschichte eines deutschen Rechts- und Wirtschaftsprofessors, der sich mit den Schönen und Reichen umgibt und sich selber verliert. Geschrieben wurde sie an der Universität St.Gallen.

Sein Forschungsgebiet sind die Superreichen, seine Wirkungsorte Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires und St.Gallen. Als gefragter Experte für internationale Handelsfragen, riesige Familienvermögen und Kapitalgesellschaften jettet er um die Welt. Heute London, morgen Paris, übermorgen Sydney. Die akademische Karriere läuft wie am Schnürchen.

Dort, wo ein brasilianischer Wohltäter und Multimilliardär die akademischen Bande zwischen dem europäischen Festland und Brasilien mit mehreren Millionen Franken stärken will, findet er einen idealen Geldgeber und Ausgangspunkt: eine ambitionierte Provinzuniversität, die es geschafft hat, auf dem internationalen Parkett mitzuspielen. Die es fernab der Metropolen dank ihres exzellenten Rufs schafft, die internationalen Chefetagen mit Nachwuchs zu bestücken und akademische Koryphäen nach St.Gallen zu holen.

Irgendwann legt der hochfliegende Professor die lange Leine, an der man Professorinnen und Professoren auf dem St.Galler Rosenberghügel wirken lässt, als Freipass aus für ein Leben auf grossem Fuss. Auf die Spesen kommen bei ihm fortan First- und Business-Class-Flüge, teurer Wein und grosse Runden mit wechselnder Teilnehmerzahl in Gourmetrestaurants. Als Co-Direktor des Instituts, an dem er lehrt, werden seine Spesen gar nicht oder sehr kursorisch visiert – von einem Kollegen. Ganz selten von einem andern.

Ein Jahr nach Bekanntwerden des Spesenskandals rund um Professor Peter Sester gibt der Universitätsrat nun dessen Rücktritt bekannt. Das Strafverfahren gegen ihn ist hängig. Ebenfalls ein Jahr später ist klar: Peter Sester ist ein kleiner Fisch. Seine Karriere hat er auf denkbar ungeschickte Weise selber ruiniert.

Ungleich grösser ist der Schaden, den er in der Institution anrichtet, die ihn mit offenen Armen und einer grosszügigen Spesenregelung empfangen hatte. Sie muss jetzt um ein Abstimmungsresultat bangen, dessen wünschbarer Ausgang eigentlich jedem hätte klar sein müssen. Das wiederum dürfte dem Professor, der schon zuvor sehr viel an sich dachte, herzlich egal sein.