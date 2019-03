«Ich habe mit dem Tod der Frau nichts zu tun»: Beschuldigter behauptet, er habe das spätere Mordopfer von Tägerwilen heiraten wollen Der Beschuldigte im Badi-Mord von Tägerwilen hat am Montag vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen seine Variante der Geschehnisse vom 14. Mai 2016 geschildert. Dabei kam es immer wieder zu Ungereimtheiten. Nach dem 62-Jährigen wird der Staatsanwalt sein Plädoyer vortragen. Ida Sandl

Unmittelbar nach der Tat hatte die Kantonspolizei den Fundort bei der Seerheinbadi in Tägerwilen abgesperrt. (Bild: Maya Mussilier, 16. Mai 2016)

Montag, 25. März 2019, 1. Prozesstag

Drei Tage verhandelt das Bezirksgericht Kreuzlingen den gewaltsamen Tod einer Konstanzerin im Mai 2016. Angeklagt ist ein 62-jähriger Deutscher. Der Staatsanwalt beantragt eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Verwahrung.

Der Andrang am Montagmorgen am Bezirksgericht Kreuzlingen ist gross. Beim Prozessauftakt sind nicht nur viele Medienleute, sondern auch zahlreiche Zuschauer anwesend. Bevor der Staatsanwalt sein Plädoyer vorträgt, ist der Angeklagte an der Reihe.

Vor Gericht streitet der 62-Jährige alles ab: Er habe mit dem Tod der 38-jährigen Konstanzerin nichts zu tun, beteuert der Beschuldigte bei der Befragung durch die Kreuzlinger Gerichtspräsidentin Ruth Faller. Die Frau sei seine langjährige Freundin gewesen, er habe sie kurz vor ihrem gewaltsamen Tod per SMS gefragt, ob sie ihn heiraten wolle und sie habe ja gesagt. Sie hätten daraufhin sogar schon einen Termin beim Standesamt in Konstanz reserviert.

Ihre Zusage habe ihn so gefreut, dass er spontan von Spanien nach Kreuzlingen gefahren sei. Er habe sich mit der Frau beim Restaurant Kuhhorn in Tägerwilen verabredet. Von dort seien sie zur Grillstelle bei der Seerheinbadi gefahren und hätten dort kurz Sex gehabt. Es habe geregnet, sie seien dann zurück ins Restaurant Kuhhorn, wo sie sich gegenseitig eine Generalvollmacht ausgestellt hätten. Dies aufgrund dessen, da er in der Folge zurück nach Spanien gefahren sei, um das Formel 1 Rennen in Barcelona live zu sehen.

«Vom Tod der Frau habe ich erst bei meiner Verhaftung erfahren.»

Beschuldigter bestreitet erste Aussage

Bei der ersten Einvernahme klang dies alles aber noch ganz anders. Damals gab der Beschuldigte zu Protokoll, dass er die Frau mit einem Stein erschlagen habe, den er aus einer Baumgabel entwendet habe. Als Grund gab er an, dass sie ihm seelische Schmerzen zugefügt habe.

Sie hätten Sex gehabt, gab der 62-Jährige weiter zu Protokoll. Danach habe die Frau gelacht und gesagt: «Ich bekomme alles, was ich will.» Es sei ein «hässliches Lachen gewesen, ein Auslachen, hämisch.» Da habe er nur noch Rot gesehen.

«Ich weiss nur noch, dass ich gefahren und gefahren bin. Ich weiss nichts mehr, vermutlich hatte ich einen Gegenstand ergriffen.»

Doch heute beim Prozessauftakt will der Beschuldigte von seiner damaligen Darstellung nichts mehr wissen. Er habe Panik gehabt, da ihm bei der Befragung gesagt worden sei, bei der Toten habe man die DNA von ihm oder allenfalls die seines Sohnes gefunden.

«Ich wusste, dass ich es nicht war, und da wollte ich meinen Sohn schützen.»

Er traue seinem Sohn zwar diese Tat nicht zu, aber in diesem Moment habe er einfach eine Geschichte erfinden müssen. Sein Sohn sei sein «Ein und Alles». Weiter sagt der Beschuldigte vor Gericht aus, dass die Tote seine Familie zerstört habe. Sie habe seine Frau angerufen und ihr von der Affäre mit ihm erzählt, daraufhin habe ihn seine Frau verlassen. «Ich habe meine Frau geliebt, meine Freundin habe ich gemocht.»

Vor Gericht antwortet der 62-Jährige auf die Fragen der Bezirksgerichts-Präsidentin ruhig, fast emotionslos. Manchmal hat er fast etwas Belehrendes an sich. Die Mutter der getöteten Frau ist als Privatklägerin anwesend. Schmal und still sitzt sie neben ihrem Anwalt, schüttelt manchmal ungläubig den Kopf. Das Gericht hat eine erste Pause einberufen, danach folgt das Plädoyer des Staatsanwalts.

Die Vorgeschichte:

Eine Frau lag tot unter einer Decke, den Kopf im Wasser: Am Pfingstsonntag vor drei Jahren fand eine Spaziergängerin am Ufer der Seerhein-Badi in Tägerwilen die Leiche einer Konstanzerin. Wie sich später herausstellte, war die Tote eine 38-jährige Deutsche, gestorben an schweren Kopfverletzungen. Alles deutete auf ein Gewaltverbrechen hin.

Ein «näherer Bekannter» der Toten

Sehr schnell kamen die Ermittler auf die Spur des mutmasslichen Täters: Ein mittlerweile 62-jähriger Mann, ebenfalls aus Konstanz, der in einem deutschen Restaurant auf Teneriffa arbeitete. Das Paar war am Abend vor der Tat gesehen worden

Es handle sich um einen «näheren Bekannten» der Toten, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft damals gegenüber unserer Zeitung. Die Frau soll ihn auf Teneriffa regelmässig besucht haben. Das Paar war am Abend vor dem Fund der Leiche in Tägerwilen gesehen worden. Auch das Auto des Verdächtigen mit spanischen Kennzeichen war aufgefallen.

Erst gestanden, dann widerrufen

Wie «20 Minuten» berichtete, soll der Mann kurz zuvor eine Risikoversicherung über eine hohe Summe auf das Opfer abgeschlossen haben. Als Grund dafür habe er angegeben, dass die Frau viel reise und deshalb gefährlich lebe. Er selber sei als Begünstigter eingetragen gewesen. Schon zwei Tage nach der Tat wurde der Verdächtige in Barcelona verhaftet. Er habe die Tat zunächst zugegeben, zog sein Geständnis aber später gemäss mehreren Medienberichten wieder zurück.

Im August 2018 hat der Staatsanwalt die Ermittlungen abgeschlossen und die Anklage ans Bezirksgericht Kreuzlingen überwiesen. Sie lautet auf Mord und beantragt ist eine lebenslängliche Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung. Der Prozess in Kreuzlingen beginnt heute um 8.15 Uhr. Für die Verhandlung hat das Gericht drei Tage angesetzt. Am Mittwoch soll das Urteil verkündet werden. Die Verhandlung ist öffentlich, die Zahl der Zuhörer-Plätze ist aber beschränkt.