Schlimmer Verdacht in St.Galler Kindertagesstätte: Betreuer soll zwei Buben sexuell missbraucht haben Im vergangenen Sommer war ein Betreuer einer St.Galler Kindertagesstätte wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornographie verhaftet worden. Nun besteht der dringende Verdacht, dass der Mann zwei Buben missbraucht und Videos von ihnen im Darknet verbreitet hat. Tim Naef

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen steht mit den betroffenen Eltern in Kontakt. (Symbolbild: Keystone)

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hatte Anfang Juli 2018 im Rahmen einer Strafuntersuchung wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornographie im «Darknet» gegen einen damals 33-jährigen Schweizer Hausdurchsuchungen durchgeführt. Wie die Staatsanwaltschaft St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, war davon auch eine Kindertagesstätte in der Stadt St.Gallen betroffen. «Die Ermittlungen haben aufgrund von Polizeiermittlungen begonnen», sagt Roman Dobler, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft St.Gallen. Mehr könne er zum Anfangsverdacht nicht sagen.

Der Beschuldigte sei damals festgenommen worden und befinde sich seither in Untersuchungshaft. Dobler: «In diesem Zusammenhang muss gesagt werden, dass der Verdächtige nicht einschlägig vorbestraft war.» Die Kantonspolizei St.Gallen hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft St.Gallen sichergestellte Datenträger ausgewertet. Dabei stiessen die Ermittler auf mehrere zehntausend Bilddateien mit mutmasslich kinderpornographischem Inhalt. «Ferner besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte sexuelle Handlungen an zwei Knaben unter zwei Jahren vornahm und dabei Videos erstellte, die er zum Teil im «Darknet» verbreitete», so die Staatsanwaltschaft.

St.Galler Kindertagesstätte zeigte sich zutiefst schockiert Man sei über den Vorfall zutiefst schockiert, hiess es in einem Schreiben von Jacques Hefti, dem Verwaltungspräsidenten der Fiorino AG, als die Vorwürfe publik wurden. Das Unternehmen führt weitere neun Krippen in St.Gallen und Umgebung. Einen Tag nach der Verhaftung des Mitarbeiters wurden alle Eltern, die ihre Kinder in der betreffenden Kita betreuen lassen, sowie die anderen Mitarbeiter informiert. Der Verhaftete wurde fristlos entlassen. Gemäss damaligen Erkenntnissen lagen keine Hinweise vor, dass Kinder der St.Galler Kita in kinderpornografische Handlungen verwickelt war. Diese Annahme bestätigte sich leider nicht.

Fotos online verbreitet

Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass einer der Buben mutmasslich im privaten Rahmen missbraucht wurde. «Dieser Verdacht hat nichts mit seiner beruflichen Tätigkeit zu tun», sagt Dobler. Der andere Bub sei im Rahmen der beruflichen Tätigkeit des Beschuldigten bei der von der Hausdurchsuchung betroffenen Kindertagesstätte in der Stadt St.Gallen missbraucht worden. «Zudem besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit von weiteren zwei Knaben sexuell motivierte Fotoaufnahmen gemacht und in einem Fall anonymisiert online verbreitet hat», heisst es in der Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen stehe mit den betroffenen Eltern in Kontakt.