Drei Tore durch Axel Bakayoko – der FC St.Gallen gewinnt das Testspiel gegen Thun deutlich

Obwohl der FC St.Gallen in Oberdiessbach gegen Thun früh in Rückstand gerät, besiegt er die Berner Oberländer noch mit 5:1. Dreifacher Torschütze ist Axel Bakayoko. Am Dienstag treffen die Ostschweizer in St.Margrethen auf den 2.-Bundesligaclub Bochum.

Patricia Loher, Oberdiessbach