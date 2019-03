Weshalb die St.Galler Staatsanwaltschaft den Mordfall Ylenia nicht neu aufrollen will Zwölf Jahre nach dem gewaltsamen Tod der fünfjährigen Ylenia müssen sich die St.Galler Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei noch einmal zum Fall äussern. Hintergrund: Ein Buchautor und ein Ex-Polizist behaupten, dass alles ganz anders gelaufen sei als bisher bekannt. Verfolgen Sie die Medienkonferenz in unserem Liveticker. Stephanie Martina

11:07 Uhr

11:04Uhr

Ein Journalist fragt: Wie könne es sein, dass zwei Personen unabhängig voneinander denselben Mittäter beschreiben, dessen Aussehen dem damals veröffentlichten Phantombild des "Blicks" entspricht? Ill: "Einen mutmasslichen Täter gab es damals nicht und den gibt es auch jetzt nicht. Das Vorzeigen eines Bildes hat zwölf Jahre nach des Vorfalls einen Beweiswert von null."

11:01 Uhr

Ein Journalist erkundigt sich, warum man nicht mit den Nachbarn von Schussopfer W.B. gesprochen habe. Kühne erklärt, dass es dafür keinen Anlass gegeben habe. Nichts hätte in diese Richtung gedeutet. Und Ill ergänzt: Es habe damals einen Zeugenaufruf gegeben. Die Nachbarn hätten darauf nicht reagiert.

10:50 Uhr

Ein Journalist fragt, warum bei der Befragung von A.R. auch Peter Beutler dabei gewesen sei. Kühne: "Das kann ich nicht sagen, warum das damals so war, zumal ich damals nicht in die Befragungen involviert war."

10:45 Uhr

Mediensprecherin Beatrice Giger eröffnet nach den Ausführungen von Christoph Ill die Fragerunde.

10:44 Uhr

Nicht nur bezüglich Datum gebe es Ungereimtheiten, sondern auch in Bezug auf das Aufeinandertreffen mit dem weissen Kastenwagen an einer Kreuzung in Oberbüren würden die Aussagen von Mutter und Sohn nicht überein stimmen.

Ill führt aus, dass das Spurenbild und die Spurenauswertung zu keinem einzigen Anhaltspunkt führen würden, welche die Aussagen der Zeugin belegen würden. Nichts, was sie sagt, könne spurenmässig belegt werden.

10:38 Uhr

Auch bei dieser Zeugin sei es komisch, dass ihre Schilderungen heute, nach über 12 Jahren konkreter seien, als damals, sagt Ill. Sie würden mit ihren ursprünglichen Aussagen nicht übereinstimmen.

Weil die Aussagen der Zeugin in starkem Widerspruch zu jenen ihres Sohnes standen und inkonstant waren, seien sie nicht ansatzweise glaubhaft gewesen, sagt Ill.

10:34 Uhr

Ill schildert weitere Widersprüche zwischen den Aussagen der Zeugin und ihrem Sohn. Unter anderem hätte die Frau einen Schuss gehört, ihr Sohn hatte den Schuss nicht gehört. Zudem beschreibt die Frau, dass sie Ylenia im weissen Kastenwagen an der Kreuzung gesehen habe. Sie habe nach ihrem Mami geschrieben. Der Sohn der Zeugin schildert, dass das Mädchen ganz ruhig gewesen sei.

Weiter schildert der Sohn, dass die Mutter einen allfälligen Beifahrer aus ihrem Blickwinkel gar nicht sehen konnte. Die Mutter behauptete jedoch gegenüber TVO, einen Mittäter im Wagen gesehen zu haben.

10:24 Uhr

Christoph Ill, Erster Staatsanwalt, spricht über die Mutmassungen, die in den vergangenen Tagen in den Medien laut wurden. Er möchte auf die Details der neuen Zeugenaussagen eingehen.

Der Staatsanwaltschaft sei von einer Zeugin im TVO vorgeworfen worden, dass sie nicht befragt worden sei. Das stimme nicht. Sie wurden teils sogar mehrfach befragt. Die Zeugin und ihr Sohn machten jedoch während der Befragungen verschiedene Aussagen zum Datum des Zusammentreffens mit Hans Urs von Aesch. Schliesslich hätten sich die Zeugin und ihr Sohn auf den 2. August 2007 festgelegt.



Laut Ill hätten sich dadurch die weiteren Analysen erübrigt, denn am 2. August war von Aesch bereits tot und der weusse Kastenwagen durch die Polizei sichergestellt.

10:20 Uhr

Fakt sei auch, dass die Polizei 2007 Hinweisen nachgegangen sei, wonach sich das Schussopfer W.B. und von Aesch gekannt haben sollen Sämtlich Abklärungen hätten ergeben, dass keinerlei Hinweise auf eine Bekanntschaft existierten.

10:16 Uhr

Zu A.R. Aussagen sei festzuhalten: Das seine heutigen Aussagen nicht jenen von 2007 entsprechen. A.R. sagte 2003 folgendes aus: "Irgendwie kam oder kommt mir der Name Von Aesch irgendwie bekannt vor. Ich weiss nicht ob ich mal für einen Von Aesch eine Autolackierarbeit durchgeführt hatte und/oder W.F. und Von Aesch sich allenfalls gekannt hatten."



Und, so Kühne, bei der Befragung von A.R. sei damals auch Autor Peter Beutler beteiligt gewesen, der heute gegenüber den Medien Zweifel äussere.

10:12 Uhr

Kühne begründet weiter, dass sich von Aesch und W.F. nicht gekannt haben konnten, wie dies A.R. schildert.

10:12 Uhr

Stefan Kühne, Leiter der Kriminalpolizei geht auf den Beitrag von TVO ein und die Schilderungen von Zeuge A.R, der von einem Mittäter (W.F.) spricht. Die Ermittlungen würden jedoch keinen anderen Schluss zu lassen, als diejenige des Suizid des mutmasslichen Täters Hans Urs von Aesch. Auf der Hand von von Aesch sind Schmauchspuren nachweisbar. Auf der Tatwaffe befinden sich lediglich die Fingerabdrücke von von Aesch.

Auch im Lieferwagen seien nur die DNA-Spuren von Ylenia und Hans Urs von Aesch gefunden worden. Dasselbe gelte für das Kickboard und Ylenias anderen Gegenständen.

Nicht eine Spur sei zurückzuführen auf eine Drittperson.

10:05 Uhr

Giger betont, dass die Polizei auch heute noch jederzeit neue Beweise aus der Bevölkerung entgegennehme.

10:03 Uhr

Die Strafverfolgungsbehörden hätten damals alles Wesentliche untersucht und akribisch gearbeitet, betont Giger. Alle bekannten Zeugen seien damals befragt worden. Die Polizei sei mehr als 1500 Beweisen nachgegangen - viele davon seinen nicht zielführend gewesen.

09:59 Uhr

Giger schildert noch einmal den Fall Ylenia. Dann erklärt sie den Grund für die heutige MK: Die Medien hätten ein falsches Bild vermittelt. Diese wolle man heute richtigstellen. Dies sei ein prozessualer Auftrag der Strafverfolgungsbehörden. Man werde auf die medial erhobenen Behauptungen eingehen und anhand Fakten darlegen, warum der Fall nicht neu aufgerollt werde.

10:00 Uhr

Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft St.Gallen, eröffnet die Medienkonferenz in Sachen mediale Berichterstattung im Fall Ylenia. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei wollen in der nächsten Stunde die Falschdarstellungen und Gerüchte dementieren und richtig stellen.

09:51 Uhr

Das Medieninteresse am Fall Ylenia ist gross. Rund zwei Dutzend Journalisten haben sich bereits im St.Galler Verwaltungsgebäude eingefunden.

09:50 Uhr

Bislang hielten sich die Behörden also mit einer Stellungnahme zurück. Wegen des wachsenden Drucks aus der Öffentlichkeit und der Politik wollen Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei an der heutigen Medienkonferenz jedoch begründen, warum die jüngsten publizierten Zeugenaussagen und Rechercheergebnisse von Autor Peter Beutler und Ex-Polizist Roger Sutter nicht zu einer Wiederaufnahme der Strafuntersuchung führen.

Der Erste Staatsanwalt Christoph ILL und der Leiter der Kriminalpolizei Stefan Kühne werden an der Medienkonferenz Stellung nehmen.

09:47 Uhr

Trotz happiger Vorwürfe sagte Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen, vergangene Woche gegenüber den Medien, dass der Fall Ylenia abgeschlossen sei. Es gebe keinen Grund, die Ermittlungen wiederaufzunehmen. Ihre Begründung: «Die damalige Strafuntersuchung wurde sehr akribisch durchgeführt, und alle plausiblen Spuren wurden überprüft. Die Kritik von Herrn Beutler ist daher unbegründet.» Weiter teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass sie allfälligen Vorwürfen gelassen entgegen sehe.

09:44 Uhr

Jetzt sorgt der Fall Ylenia erneut für Gesprächsstoff. Knapp zwölf Jahre nach dem Mord an der fünfjährigen Ylenia spekulieren verschiedene Medien, dass Urs Hans von Aesch, gemäss den Ermittlungsbehörden Ylenias Entführer und Mörder, allenfalls kein Einzeltäter gewesen sein könnte.

In Berichten von «TVO» und «Blick» kommen der Berner Schriftsteller Peter Beutler, der ein Buch über den Kristallhöhlenmord in Kobelwald geschrieben hat und seit Jahren im Fall Ylenia recherchiert, und der Ex-Polizist Roger Sutter zu Wort. Beide sind überzeugt, dass der Fall Ylenia nicht so abgelaufen sein kann, wie es von Polizei und Justiz kommuniziert wurde. Sutter sagt: «Ich vermute, dass der Fall für die Justiz klar war, als Urs Hans von Aesch tot aufgefunden wurde. Danach wurde nicht weiter recherchiert, obwohl Personen da waren, die noch ausgesagt hätten.»

Ihre Kritik an den Behörden und deren Arbeit stützen sie auf eigene Recherchen und auf Aussagen von Zeugen, die sich in den vergangenen Jahre mit ihnen in Verbindung gesetzt haben. Alles deute darauf hin, dass Urs Hans von Aesch kein Einzeltäter gewesen sei, sondern mindestens einen Komplizen gehabt haben müsse. Gegenüber den Medien äussern Beutler und Sutter einen konkreten Verdacht: Der vor zwei Jahren verstorbene Toggenburger W.F. soll geholfen haben, Ylenia zu entführen und zu ermorden.

TVO-Bericht: Neue Zeugen im Fall Ylenia

Eine Zeugin sagte gegenüber «TVO», dass sie Ylenia am 31. Juli 2007 gemeinsam mit ihren Entführern gesehen habe. Sie habe mit ihrem Auto gleich neben dem weissen Kastenwagen an einer Kreuzung in Oberbüren gestanden. Ylenia und zwei – vielleicht drei – Männer seien im Wagen gesessen. Als der Zeugin im TV-Beitrag ein Foto von W.F. gezeigt wird, glaubt die Frau, den Mann wiederzuerkennen. Er sei einer der Männer im Kleinbus gewesen.

Gegenüber «TVO» kritisiert die Frau die Polizei und die Justiz scharf. Sie sei nicht ernst genommen worden, und ihre Schilderungen von mehreren Mittätern seien nicht weiterverfolgt worden.

Ein weiterer Zeuge, ein ehemaliger Freund von W.F., sagt, dass er an diesem Tag mit W.F. im Auto unterwegs gewesen sei und sich dieser bereits am Vormittag seltsam verhalten habe. Konkret erinnerte sich der Zeuge im «TVO»-Bericht daran, dass ihnen der weisse Kastenwagen mit spanischem Nummernschild am 31. Juli in Mogelsberg entgegengekommen sei und W.F. eine Vollbremsung gemacht hätte. Am Nachmittag sei W.F. dann für mehrere Stunden verschwunden. Als er später wieder auftauchte, sei er «richtig besoffen» gewesen. Doch erst Tage später, als in den Medien der weisse Kastenwagen in Zusammenhang mit Ylenias Verschwinden erwähnt wurde, kam dem Zeugen ein schlimmer Verdacht. Aus Angst vor Konsequenzen meldete sich der Zeuge jedoch erst nach dem Tod von W.F. bei Autor Peter Beutler.

Beutler und der ehemalige Polizist Roger Sutter zeigen sich gegenüber den Medien überzeugt: W.F. ist in den Fall Ylenia verstrickt. Ihre Indizien würden darauf schliessen lassen, dass Urs Hans von Aesch keinen Suizid begangen hatte, sondern im Streit im Wald bei Oberbüren durch W.F. erschossen worden sei. W.F. habe das tote Mädchen danach bei sich versteckt und später im Wald vergaben – an einer Stelle, an der die Polizei zuvor bereits mehrfach gesucht hatte.

Beutler und Sutter fordern, dass der Fall Ylenia aufgrund neuer Zeugenaussagen und Erkenntnissen neu aufgerollt wird. Doch die Staatsanwaltschaft winkt ab.

09:32 Uhr

Rückblick: Der Fall Ylenia

Vor knapp zwölf Jahren verschwand Ylenia. Das damals fünfjährige Mädchen wollte am 31. Juli 2007 im Hallenbad in Appenzell seine Shampooflasche holen, die es am Tag zuvor dort vergessen hatte. Ylenia kehrte jedoch nicht mehr nach Hause zurück und wurde sofort als vermisst gemeldet.

Am selben Tag erhielt die Polizei einen Notruf aus dem Hartmannswald bei Oberbüren. Ein damals 46-jähriger Mann wurde angeschossen. Einige Kilometer entfernt, beim Billwilerwald, wurde ein weisser Kleinbus gefunden. Es stellte sich heraus, dass der weisse Wagen mit spanischem Nummernschild auch bei der Schiesserei im Wald gesehen worden war. Nicht weit vom Kleinbus entfernt, entdeckte die Polizei am Tag darauf die Leiche des Fahrzeugbesitzers, der laut den Ermittlern Suizid begangen hatte. Es handelte sich um den 67-jährigen Urs Hans von Aesch. Da der Kleinbus auch vor dem Hallenbad in Appenzell gesehen worden war, brachten die Ermittler von Aesch mit Ylenias Verschwinden in Verbindung.

Ganz in der Nähe fand eine Anwohnerin am 1. August 2007 das Kickboard, den Velohelm und den Rucksack von Ylenia – darin befanden sich ihre Kleider. An den Gegenständen wurden DNA-Spuren von Urs Hans von Aesch sichergestellt. Weiter ergaben die Ermittlungen, dass der 46-jährige Mann im Hartmannswald von Urs Hans von Aesch angeschossen worden war.

Hunderte Hilfskräfte suchten sechs Wochen lang die Region nach der verschwundenen Ylenia ab – ohne Erfolg. Der Fall wurde in der Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» ausgestrahlt, ebenso wurde eine Belohnung ausgesetzt. Mitte September fand schliesslich ein freiwilliger Helfer aus Winterthur die Leiche des Mädchens im Hartmannswald bei Oberbüren.

Die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin in St.Gallen ergaben, dass Ylenia von ihrem Entführer mit Nitroverdünner vergiftet worden war. Weiter teilte die Polizei damals mit, dass Urs Hans von Aesch wahrscheinlich pädophil war. Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch fand die Polizei allerdings nicht.

09:20 Uhr

Herzlich willkommen zum Liveticker aus dem St.Galler Verwaltungsgebäude. Nachdem verschiedene Medien den Fall Ylenia wieder zum Thema gemacht haben, nehmen heute die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen und die Kantonspolizei Stellung. Die Behörden möchten aufzeigen, weshalb die Strafuntersuchung – trotz entsprechender Forderungen – nicht neu aufgerollt wird.