Kreuzlingen: 18-Jähriger schmuggelt 250 Pyrofackeln und 240 Blitzknallkörper im Töfflianhänger über die Grenze Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung haben in Kreuzlingen einen Mann beim versuchten Schmuggel von 250 pyrotechnischen Fackeln und 240 Blitzknallkörpern erwischt.

Der 18-Jährige hatte 250 Pyrofackeln und 240 Blitzknallkörper in seinem Töfflianhänger. Bild: pd

(pd/bro) An der Wiesenstrasse in Kreuzlingen fiel den Mitarbeitern der Eidgenössischen Zollverwaltung (EVZ) ein Mann auf, der mit drei grossen Kartonschachteln am Strassenrand stand. Das schreibt die EVZ am Donnerstag in einer Medienmitteilung.

250 Pyrofackeln, 240 «Thunder»-Blitzknallkörper

Bei der Kontrolle des 18-jährigen Schweizers stellten die Zöllner gemäss Mitteilung in den Schachteln bewilligungspflichtiges Pyromaterial fest. Es stellte sich heraus, dass der im Kanton Bern wohnhafte Mann die Pyros zuvor im Anhänger eines Mofas über die Grenze geschmuggelt hatte. Insgesamt wurden gemäss Zollverwaltung 250 pyrotechnische Fackeln sowie 240 bodenknallende Blitzknalllkörper, sogenannte «Thunder», sichergestellt.

Dieses pyrotechnische Material ist gemäss Sprengstoffgesetz genehmigungspflichtig und darf ohne Erlaubnis nicht in die Schweiz eingeführt werden. Die Kantonspolizei Thurgau nahm den 18-Jährigen vorläufig fest. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft kläre die Kantonspolizei Thurgau ab, ob der junge Mann mit pyrotechnischem Material gehandelt habe, heisst es weiter.