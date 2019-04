Interview Aus Arbeitskollegen wurden gute Freunde: Zwei Amriswiler SBB-Urgesteine gehen zusammen in Pension Jeder, der am Bahnhof Amriswil schon einmal ein Zugbillett gekauft hat, kennt Willi Tobler und Efrem Brunner. Zusammen waren sie 91 Jahre für die SBB tätig, 74 Jahre davon in dieser Stadt – und sie sind fast auf den Tag genau gleich alt. Interview: Manuel Nagel

Willi Tobler und Efrem Brunner sind in Amriswil jedem bekannt, der einmal am Schalter ein Zugbillett gekauft hat. Nun gehen sie in Pension.

Efrem Brunner, der 2. April war Ihr letzter Arbeitstag. Ihr Kollege Willi Tobler geht dann am 18. April in Rente. Sind Sie ihm auch sonst immer einen Schritt voraus gewesen?

Brunner: Ich trat meine Stelle in Amriswil 1981 an. Willi stiess dann zwei Jahre später hinzu. Aber er war als Geschäftsführer mein Vorgesetzter in Amriswil.

Tobler: Und ich bin vier Tage älter. Ich werde am 19. August 63 Jahre alt, Efrem feiert am 23. seinen 63. Geburtstag.

Ihr seid quasi gleich alt. Gibt es sonst noch Gemeinsamkeiten?

Tobler: Wir hatten es über 30 Jahre lang gut miteinander. Auch privat sind wir oft zusammen unterwegs. Das dürfte in Zukunft noch häufiger der Fall sein. Wir haben mit Wandern und Velofahren auch dieselben Hobbys.

Brunner: Und wir haben beide je einen Sohn und zwei Töchter.

Wo habt ihr gearbeitet, bevor ihr nach Amriswil gekommen seid?

Tobler: Ich hatte sogenannte Regionalablösen gemacht. Manchmal nur einzelne Tage, wenn jemand ausgefallen ist oder Ferien gemacht hat. Ich war etwa auf 30 Bahnhöfen. Danach war ich vier Jahre lang in Goldach und seit April 1983 bin ich hier in Amriswil.

Brunner: Ich hatte keine feste Stelle zuvor. Amriswil war meine erste. Früher war man als Junger wochen- oder auch nur tageweise an einem Ort. Da hiess es: «Du musst dort und dort hin» – gerade wo es einen brauchte. Ich kam so nach Möhlin ins Baselbiet, war eine Zeit in Walenstadt und auch ein Jahr im Welschland.

Eurem Dialekt nach stammt ihr aber beide aus der Gegend. Wo seid ihr aufgewachsen?

Tobler: Ich bin aus Roggwil, wo wir einen Bauernbetrieb hatten. Ich bin dann eher zufällig bei den SBB gelandet, ging mit einem Schulkollegen spontan an die Aufnahmeprüfungen. So ging es los.

Brunner: Ich komme aus St. Margrethen. Und ich mag mich auch noch an diese Aufnahmeprüfung in Zürich Enge erinnern. Ich verpasste das Tram und kam gerade noch so zur Zeit, aber verschwitzt. Es war ein furchtbarer Tag. Ich war das erste Mal in Zürich und hatte keine Ahnung, wo ich hin musste. Da wurden Allgemeinwissen getestet und psychologische Tests durchgeführt. Unter anderem mussten wir einen Baum zeichnen.

Im Laufe dieser Jahre wird sich nicht nur der Beruf, sondern auch die Bezeichnung verändert haben, oder?

Brunner: Zu Beginn war ich Betriebsdisponent. Dann hiess es Betriebssekretär, dann Reiseverkäufer und schliesslich nun Kundenberater.

Tobler: Ich begann auch als Betriebsdisponent. Dann war ich stellvertretender Bahnhofvorstand, Leiter Personenverkehr und schliesslich Geschäftsführer.

Was waren denn die Aufgaben als Betriebsdisponent?

Tobler: Ich habe querbeet alles gemacht, war für alles zuständig. Ich habe die Züge abgefertigt, Weichen und Barrieren bedient, Billette verkauft, Rollstühle eingeladen – von Hand.

Wie ging das vor sich?

Tobler: Menschen im Rollstuhl mussten damals im ungeheizten Gepäckwagen fahren.

Brunner: Wir haben sie mit dem Handwagen verladen, einen Mann aus Amriswil beinahe jede Woche. Er fuhr auf die Rampe und wir standen mit dem Handwagen dort und luden ihn auf. Dann fuhren wir auf den schmalen Perrons bis ganz nach vorne und schoben den Mann in den Packwagen. Im Winter war der jeweils halb verfroren. Aber es gab keine andere Möglichkeit.

Tobler: Das war meilenweit von den heutigen Standards entfernt.

Und ihr musstet beim Endbahnhof anrufen, dass dann einer kommt?

Brunner: Ja, den haben wir vorgemeldet.

Tobler: Es gab schon bald das erste Übermittlungssystem und wir mussten das nicht mehr per Telefon erledigen. Das «Memo» war ein Vorgänger des Outlook.

Der Fortschritt der Technik dürfte in eurem Beruf frappant gewesen sein.

Tobler: Ja, vor allem im ganzen Zugsverkehr. Da wurde noch jeder Zug telefonisch zurückgemeldet, dass die ganze Zugkomposition hier sei.

Wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt nach Romanshorn angerufen? Und was war der Grund dafür?

Brunner: Sie durften den nächsten Zug erst schicken, wenn wir den Zug zurückgemeldet haben. Nicht, dass irgendein Zug noch auf der Strecke ist.

Tobler: Früher hatte der letzte Wagen ja ein rotes Signal hinten drauf – diesen Kübel. Erst wenn man diesen gesehen hat, konnte man dem Nachbarn melden, der ganze Zug sei hier.

Brunner: Es hätte ja theoretisch ein Wagen stehen bleiben können. Abgehängt. Und der Lokführer hätte das gar nicht bemerkt. Dann wäre der nächste Zug in den Wagen hineingefahren.

Was hat sich sonst noch vereinfacht?

Brunner: Ich denke da an den Winter mit dem Schnee.

Tobler: Ja, da mussten wir eine Stunde vorher da sein am Morgen, um die Weichen mit dem Besen selber herauszuputzen und vom Schnee zu befreien.

Brunner: Heutzutage ist alles geheizt.

Die ganze Modernisierung war im Bezug auf die Weichen im Winter sicher ein Vorteil für euch. Gab es aber auch Nachteile?

Tobler: Zu einem grossen Teil war es sicher eine Erleichterung. Die Schneeräumung wurde professionalisiert. Früher war man wirklich für alles zuständig.

Brunner: Es war stressig. Man hatte Leute am Schalter, musste sich draussen um den Zug kümmern. Aber es war interessant und vielfältiger. Doch das ist eine allgemeine Entwicklung.

Was vermissen Sie, was Sie früher noch machen konnten, was später dann wegfiel?

Tobler: Früher hatten wir ja noch grosse Vereins- und Firmenreisen organisiert. Auch Städtereisen. Das macht man heute nicht mehr am Bahnhof.

Brunner: Das konnten wir machen, weil wir auch ganz häufig «tote Zeit» hatten. Teilweise mussten wir bis nachts um halb drei anwesend sein, bis der letzte Postzug gekommen war. Von Viertel vor eins bis halb drei hatten wir keinen Zug mehr. Aber wegen Barriere und Signal mussten wir bleiben. Das war alles mechanisch und musste vor Ort bedient werden. Und da hatten wir die Zeit, solche Reisen auszuarbeiten, was wir tagsüber auch nicht hätten machen können.

Und das hat euch Spass gemacht?

Brunner: Ja, das war etwas, was wir sehr gerne getan haben.

Tobler: Da konnten wir unsere eigene Erfahrung und Ideen einbringen. Wir kennen die Schweiz gut.

Was ging noch verloren?

Tobler: Ich mochte es, den ganzen Fahrdienst zu machen. Den ganzen Zugsverkehr hat man vor Ort gelenkt. Dann kam es ins Zentralstellwerk nach Romanshorn, dann nach St. Gallen und jetzt ist alles im Flughafen draussen.

Was gehörte alles zum Fahrdienst?

Brunner: Wenn ein Zug kam, musste man die Barriere hinunter lassen, die Signale aufmachen. Bei Verspätungen musste man die Barriereposten verständigen. Man musste auch schauen, ob die Gleise frei sind und nicht jemand drin steht.

Tobler: Auch die Lautsprecherdurchsagen haben wir vor Ort gemacht. Selbst wo sich der Speisewagen befindet, haben wir durchgegeben. Auch den ganzen Ein- und Auslad mussten wir koordinieren.

Brunner: In Amriswil hatten wir ziemlich viel Fisch, weil die Fischhändler hier verladen haben. In der Karwoche luden wir tonnenweise Fisch von Hand ein. Seither esse ich in der Karwoche keinen Fisch mehr.

Bis wann habt ihr das gemacht?

Brunner: Bis 2001. Dann mussten wir uns entscheiden, ob wir vor Ort im Verkauf bleiben wollen, oder in Richtung Fahrdienst. Das waren die zwei Wege.

Weshalb habt ihr euch für diesen Weg entschieden?

Tobler: Wir hatten erst kurz zuvor ein Haus gebaut. Deshalb war das für mich einfach Lebensqualität, einen so nahen Arbeitsweg zu haben.

Brunner: Ich wollte weiterhin den Kundenkontakt pflegen. Und auch mir war es wichtig, hier in Amriswil zu bleiben. Dafür verzichteten wir auf eine Laufbahn. Aber uns hielt auch hier, dass wir all die Jahre immer ein tolles Arbeitsverhältnis hatten. Wir bildeten auch über 80 Lehrlinge in dieser Zeit aus.

Gibt es noch eine spezielle Anekdote aus eurer Zeit bei den SBB?

Brunner: Ich weiss noch, dass auch das Militär einen Einfluss auf meine Berufswahl hatte. Damals wusste ich, dass man als Bahnangestellter nur die RS absolviert und dann weg kommt, also nicht weitermachen muss. Das war mit ein Grund, weshalb ich zur Bahn gegangen bin. Aber wir hatten eine Pistole und mussten auch immer wieder einmal damit schiessen. Denn im Kriegsfall wären wir draussen beim Stellwerk gestanden und hätten wir die Züge leiten müssen.

Tobler: Wir waren eingeteilt bei der Militäreisenbahn, hatten einfach unsere Uniform und eine Armbinde mit dem Schweizer Kreuz. Wir hatten auch plombierte Couverts mit Kriegsfahrplänen im Tresor. Das waren grosse, gelbe Umschläge mit Siegel. Es gab auch Übungen dazu. Damals wurden wir noch per Telegramm informiert und wir konnten diese Couverts öffnen. Darin waren spezielle Fahrpläne für die Mobilmachung. Aber das war noch vor dem Mauerfall.