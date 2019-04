Brand zerstört Mehrfamilienhaus in Salmsach ++ Ein Bewohner wird vermisst ++ Mehrere hunderttausend Franken Schaden Am Donnerstagmorgen hat ein Feuer nahe der Salmsacher Bucht in einem Mehrfamilienhaus gewütet. Die Feuerwehren Salmsach und Romanshorn bekämpfen immer noch Glutnester. Tanja von Arx, Tim Naef

Grosse Rauchschwaden und mehrere Meter hohe Flammen: In einem alten Mehrfamilienhaus nahe dem Pumptrack am See hat es gebrannt, und zwar lichterloh. «Die entsprechende Meldung ist kurz nach 10.15 Uhr bei uns eingegangen», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. «Die Feuerwehren wurden in einem Grosseinsatz aufgeboten.»

Bagger reissen das Dach auf

Pikant: Das rosafarbene, augenfällige Mehrfamilienhaus war bewohnt, und laut Graf wird ein Bewohner vermisst. «Verletzte sind indessen keine zu beklagen.» Ausgebrochen sei das Feuer im Dachstock des Hauses.

Der Brand konnte unterdessen gelöscht werden. Entwarnung gibt es aber noch keine. Graf sagt, die Feuerwehr bekämpfe immer noch vereinzelte Glutnester. «Bagger reissen zurzeit das Dach auf, um an die Stellen heranzukommen.»

Das Haus sei unbewohnbar, sagt Matthias Graf. «Das Feuer hat die Liegenschaft komplett zerstört.» Der Schaden dürfte mehrere Hunderttausend Franken betragen.

Brandermittler vor Ort

Nebst den 80 Einsatzkräften der Feuerwehr sind Brandermittler der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Da das Mehrfamilienhaus unmittelbar an einem Gleis steht, wurde zusätzlich ein Löschzug der SBB angefordert. «Dieser ist aber nicht zum Einsatz gekommen», sagt Mediensprecher Graf.