Turnhallen-Brand in Güttingen: Kantonspolizei Thurgau ermittelt jugendliche Brandstifter Beim Brand einer Turnhalle am Montag in Güttingen entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Thurgau konnte mehrere Jugendliche ermitteln, die den Brand verursacht hatten. Tim Naef

Kurz nach 16.45 Uhr hatten mehrere Personen der Kantonalen Notrufzentrale gemeldet, dass in der alten Turnhalle an der Bahnhofstrasse in Güttingen ein Brand ausgebrochen sei. Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, sind daraufhin die Feuerwehr Altnau-Güttingen und die Stützpunktfeuerwehren Kreuzlingen und Amriswil mit über 100 Einsatzkräften ausgerückt und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

Während der Löscharbeiten mussten die Bahnhofstrasse und die Hauptstrasse für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr erstellte eine Umleitung.

Jugendstaatsanwaltschaft eröffnet Strafuntersuchung gegen mehrere Jugendliche

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurden der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. Ein Funktionär des Amtes für Umwelt begleitete die Löscharbeiten.

Die Kantonspolizei Thurgau konnte am Abend mehrere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ermitteln. Sie gaben zu, den Brand verursacht zu haben. Auf Nachfrage sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau: «Ob der Brand fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde, wird derzeit abgeklärt.» Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könne er zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen erteilen. Die Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Das Gebälk im Vollbrand. (Bild: Hana Mauder Wick)

Die Hauptstrasse wurde für den Verkehr gesperrt. (Bild: Hana Mauder Wick)