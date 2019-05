Knatsch um das Infocenter Arbon: Auch Roggwil wirft den Bettel hin

(tva) Das Infocenter in der Altstadt gibt es seit zwanzig Jahren. Drei Angestellte bieten Stadt- und Sonderführungen an, etwa für das Saurer Museum, organisieren den Oster- und Christkindlimarkt sowie vier weitere Flohmis. Badi-Abos und Tickets für Anlässe wie den Lälleobig, das Summerdays oder das Sinfonische Orchester werden verkauft, auch Tageskarten rund um die Gemeinde. Die Geschäftsstelle von Arbon Tourismus ist Anlaufstelle für Tagestouristen und die Arboner selbst, etwa bei Ausflugstipps oder Erläuterungen zu Schiffs- respektive SBB-Fahrplänen. Die Stadt hat ihre Leistungsvereinbarung auf nächsten Januar gekündigt. Laut Stadtpräsident Andreas Balg fliessen neu Beiträge von ungefähr 50000 Franken jährlich an ein regionales Pilotprojekt von Thurgau Tourismus. «Die Mittel im Oberthurgau sollen adäquat und nutzbringend verteilt werden.» Seiner Ansicht nach zahlt sich diese Investition aus, denn es flössen summa summarum mehr Mittel wieder zurück. Laut Adrian Braunwalder, Leiter Produktmanagement und Gästeinformation bei Thurgau Tourismus, soll über den Versuchsbetrieb ein zukunftsträchtiger Prototyp entwickelt werden. Für Arbon seien statt wie bisher nur einer drei Tourismus-Standorte angedacht. «Neben einer Kooperation mit Arbon Tourismus wird auch eine mit den Betreibern des Kiosks am Hafen und des Möhl-Museums angestrebt.»