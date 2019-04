Live Kredite für die Sanierung der GBS St.Gallen und das Pionierprojekt Campus Wattwil sind bewilligt In Wattwil ist die Kantonsschule fast 50-jährig und sanierungsbedürftig. Geplant ist nun für 108 Millionen Franken ein gemeinsamer Campus für die Kantons- und Berufsfachschule. In St.Gallen soll für 111 Millionen Franken das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum (GBS) renoviert und erweitert werden. Beide Geschäfte waren in den Fraktionen weitgehend unbestritten. Christoph Zweili

18:04 Uhr

Der erste Sessionstag der Frühlingssession ist zu Ende. Wir beenden die heutige Berichterstattung. Vielen Dank fürs Mitlesen!

17:06 Uhr

Im Rat werden Vorstösse aus den Zuständigkeitsbereichen des Bau-, Bildungs-, Volkswirtschafts-, Finanz- und des Sicherheits- und Justizdepartements besprochen.

16:54 Uhr

Der Rat tritt mit 102 Ja-, zu 7 Nein bei 4 Enthaltungen auf die Vorlage ein. Es folgt die Spezialdiskussion.

Die Vorlage ist in erster Lesung durchberaten.

16:38 Uhr

Stefan Kölliker. (Bild: Benjamin Manser)



Regierungspräsident Stefan Kölliker bedankt sich für die positiven Fraktionsvoten. «Was lange währt, wird endlich gut», sagt er mit Bezug auf das zweite Geschäft, «das mich seit 10 Jahren begleitet». Die Regierung sei überzeugt: Der einzig richtige Ort sei Wattwil. Man habe eine saubere Vorlage erarbeitet. Der erstmalige Betrieb von zwei Schulen der Sekundarstufe II sei eine Chance. Man wolle das Gemeinsame, die Durchlässigkeit, in diesem Pionierprojekt fördern.

An die Adresse der Kantonsräte aus See-Gaster sagt Kölliker: «Relevant ist schliesslich, was wir in Wattwil auch für die Schüler aus dem Linthgebiet anbieten.»

Marc Mächler. (Bild: Regina Kühne)

FDP-Regierungsrat Marc Mächler kann das Argument, dass mit der Vorlage Geld verschwendet werde, nicht nachvollziehen. Er lobt den Campus-Gedanken, zu dem man sich sehr viel Gedanken gemacht habe. Eine Aula, eine Mensa, eine Aussensportanlage (zusammen mit der Gemeinde), das seien einmalige Synergien. Andere Kosten liessen sich im Betrieb der Schule und bei den Betriebskosten der Gebäude - nach Schätzungen rund 150 000 Franken - einsparen.

16:24 Uhr

Peter Göldi. (Bild: Regina Kühne)

CVP-Kantonsrat Peter Göldi unterstützt Suter, er spricht von «verschleuderten Steuergeldern». «Es kann doch nicht sein, dass dieser Rat ein leeres Schulhaus bestellt.» Die Regierung bleibe den volkswirtschaftlichen Nachweis für einen 100-Millionen-Neubau schuldig. Die Vorlage sei von Anfang an von Pleiten, Pech und Pannen begleitet gewesen. «Heute geht es um den Standortentscheid - und genau dazu fehlen die Grundlagen». Göldis Empfehlung an die Ratskolleginnen und -kollegen: «Lehnen Sie den Kantonsratsbeschluss ab. Am Schluss bleibt eine Ruine zurück.»

Noch immer gibt die Standortfrage des Campus Wattwil zu reden.

16:18 Uhr

SP-Kantonsrat Martin Sailer aus Wildhaus-Alt St.Johann, setzt sich für den Standort Wattwil ein: Reisen müssten die Schüler immer - egal, wo die Schule stehe. Es gebe kein vernünftiges Argument gegen Wattwil: «Ich kenne einen Mann aus dem Linthgebiet in diesem Rat, der hier in die Kantonsschule ging. Und i glaub, er isch ganz guet usecho.»

16:13 Uhr

Neo-Kantonsrat Martin Stöckling, Stadtpräsident von Rapperswil-Jona, wundert sich an seiner zweiten Session, dass die Regierung aufgrund von Zahlen von 2007 plant: «Was lange währt, wird nicht immer gut, veraltet aber schnell.»

16:00 Uhr

Yvonne Suter. (Bild: Regina Kühne)

CVP-Kantonsrätin Yvonne Suter, Rapperswil-Jona, hat sich schon mehrmals kritisch gegen einen Campus-Standort in Wattwil geäussert. Dass der optimale Standort im Linthgebiet liegt, wolle die Regierung nicht wahrnehmen. Die Atmosphäre rund um den Standortentscheid sei «vergiftet». Die Regierung habe den entsprechenden Bericht einfach verschwinden lassen, der nur durch Zufall und eine Indiskretion dennoch aufgetaucht sei. «3 von 4 Schülern kommen aus dem Linthgebiet»: Der Kanton St.Gallen lasse damit die zweitgrösste Stadt im Kanton «im Regen stehen», die heute allein 40 Prozent der Schüler stelle. «Was für eine Einladung an eine Privatschule.» Laut Suter wären zahlreiche Kompromisse möglich, «man muss sie nur wollen». Richtig wäre laut Suter eine 2-Schule-Lösung mit einem Standbein auch in Rapperswil: «Meine Heimat ist die einzige grössere Stadt, der eine Berufsschule verwehrt wird. Die Ohrfeige, die das Linthgebiet erhalten soll, hat sie nicht verdient.»

15:52 Uhr

Auch für SVP-Kantonsrätin Ursula Egli ist die Notwendigkeit der Sanierung klar: «Wir werden keinen andern Standort als Wattwil akzeptieren.» Und die SVP begrüsst das Postulat, das die Notwendigkeit der Investitionsplanung für die Sekundarstufe II belegen soll.

15:47 Uhr

SP-Kantonsrat Remo Maurer wählt blumige Worte, als er namens der SP-Grünen-Fraktion von den baulichen Un-Zuständen in der Kanti Wattwil spricht. Neben Mängeln bei der Statik, bei der Erdbeben- und der Hochwassersicherheit gibt es ihn noch, den berühmt-berüchtigten grünen Kübel, der das Regenwasser auffängt. Seit 10 Jahren leckt das Dach, «aber wir finden das Loch nicht», soll Kantonsbaumeister Werner Binotto beim Rundgang gesagt haben.

Seit zehn Jahren regnet es in die Kantonsschule Wattwil. (Bild: Michel Canonica)

15:29 Uhr

CVP-Kommissionspräsident Mathias Müller erläutert die zweite Berufsschul-Vorlage, die Bildung des Campus Wattwil. Der Kantonsratsbeschluss beinhaltet den Ersatzneubau der Kantonsschule Wattwil sowie die Erneuerung und Erweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg.

Eine Zwei-Standorte-Lösung wurde in der Kommission geprüft, aber verworfen: Die Investitionen wären höher als bei der Nutzung eines Campus in Wattwil, die eine gemeinsame Nutzung von Räumen ermöglicht. Die gesamte Umsetzung soll bis 2028 geschehen.

Die Kommission empfiehlt Eintreten auf die Vorlage mit 13 Zustimmungen, 1 Enthaltung und 1 Abwesenheit.

15:17 Uhr

SVP-Bildungschef Stefan Kölliker freut sich, dass die Notwendigkeit der GBS-Sanierung breit anerkannt ist. Er äussert sich vor allem zum angekündigten Kommissionspostulat. Die Arbeit am Bericht sei anspruchsvoll - man werde wohl die vom Gesetzgeber vorgesehene Frist von 3 Jahre ausschöpfen müssen, um etwa neue Wünsche, zum Beispiel seitens der Industrie- und Handelskammer aufzunehmen. Die IHK will vermehrt Berufsschul-Kompetenzzentren im Kanton bilden. Auch die Digitalisierung sei anspruchsvoll und die Folgewn schwer abzuschätzen.

Auch die SP stimmt der Vorlage zu, einstimmig. Bettina Surber erinnert aber gleichzeitig daran, dass damit die Pläne für eine «Schule für Gestaltung», allenfalls im Zeughaus, «nicht gestorben» seien.

Die Vorlage ist in erster Lesung durchberaten.

15:11 Uhr

Die Regierungskollegen gratulieren Heidi Hanselmann zur Wahl. (Bild: Christoph Zweili)

SP-Gesundheitschefin Heidi Hanselmann ist vom Rat zur Regierungspräsidentin für die Amtsdauer 2019/2020 gewählt worden. Hanselmann holte magere 75 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 55 Stimmen. 13 Stimmen gingen an Regierungsrat Fredy Fässler und 11 Stimmen an Vereinzelte. Die 2004 in die Regierung gewählte Hanselmann hatte das Regierungspräsidium bereits in den Amtsjahren 2008/2009 und 2014/2015 inne.

14:57 Uhr

Die einzelnen Fraktionssprecher betonen die Notwendigkeit der Sanierung der GBS mit 30 000 Quadratmetern. Die SVP kritisiert die zu tiefe Auslastung der Berufsschulen - es fehlten aber aktuelle Zahlen zum Beispiel zur Verteilung der Lernenden auf die Lernenden. Die Auslastung einzelner Schulen sei zu tief. Die SVP ist gleichwohl für Eintreten auf die Vorlage.

14:46 Uhr

Die GBS ist mit 4300 Lernenden die grösste Berufsschule im Kanton und auch das Kompetenzzentrum für die gestaltenden Berufe. Rund 500 Schüler nutzen ferner die Brückenangebote. Aktuell wird an 7 GBS-Standorten unterrichtet, nach der Sanierung sollen es noch 5 sein - die zwei dezentralsten werden aufgelöst. Mit dem Erweiterungstrakt wird die Schulraumfläche unwesentlich vergrössert, aber die Schulräume können flexibler genutzt werden.

Die vorberatende Kommission empfiehlt mit 14:0 Stimmen (bei 1 Absenz), dem 111-Millionen-Kredit zuzustimmen. Und sie will in der Junisession ein Kommissionspostulat einreichen, indem die Regierung - wie schon vor 10 Jahren - in einem Bericht aufzeigen soll, wie sich die Berufsschulen an den einzelnen Standorten demografisch entwickeln.

Die heutige GBS an der Demutstrasse. (Bild: Hanspeter Schiess)

14:41 Uhr

SVP-Kommissionspräsident Linus Thalmann erntet Lacher im Saal, als er bei der Erläuterung der Dringlichkeit der Gesamterneuerung des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen von «schwachem Wasserdruck» bei den Lavabos spricht. In der ersten Bauphase soll ein Neubau erstellt werden, damit Schüler und Lehrer umziehen können.

14:38 Uhr

Der Nachtrag zum Datenschutz-Gesetz wird ohne Diskussion in zweiter Lesung durchberaten.

14:32 Uhr

Im Rat werden 5 neue Ratsmitglieder vereidigt.

14:15 Uhr

Kantonsrats-Präsidentin Imelda Stadler läutet die Glocke, die Frühlingssession beginnt. Sie erklärt, dass in der Juni-Session, am 13. Juni, ein dritter Tag angehängt wird, der der Klimadebatte gewidmet sein wird. Formell handelt es sich nicht um eine ausserordentliche Session.