Mann überfällt Uzwiler Bahnhofkiosk und flüchtet ohne Beute ++ Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter den Kiosk am Bahnhof in Uzwil überfallen. Weil er die Kasse nicht öffnen konnte, flüchtete er ohne Beute. Die St.Galler Kantonspolizei sucht jetzt Zeugen.