Nach einem Besuch in Eschenbach verschwunden: 70-Jähriger tot aufgefunden

Ein seit einer Woche vermisster Mann ist tot aufgefunden worden. Er war in Walde SG in der Gemeinde Eschenbach zu Besuch und wurde dort am Samstagmorgen, 1. Juni, letztmals gesehen. Die Polizei schliesst Drittverschulden aus.