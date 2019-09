Nach Missbrauchsverdacht in St.Galler Kita: Betreuer wird wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen mit Kindern angeklagt Im Juli 2018 eröffnete die Staatsanwaltschaft St. Gallen ein Verfahren gegen einen 33-jährigen Schweizer, der im Verdacht stand, sexuelle Handlungen an Knaben vorgenommen zu haben. Zudem soll er die dabei hergestellten Videos teilweise ins «Darknet» gestellt zu haben. Nach Abschluss der Untersuchungen hat die Staatsanwaltschaft St.Gallen Anklage beim Kreisgericht St. Gallen erhoben.

Der Beschuldigte arbeitete in der Kinderkrippe Fiorino im Osten der Stadt St.Gallen. (Bild: Benjamin Manser, 7. Februar 2019)

(lim/tn) Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen eröffnete anfangs Juli 2018 eine Strafuntersuchung gegen einen 33-jährigen Schweizer wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie im «Darknet». Im Zuge der Ermittlungen entstand der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte sexuelle Handlungen an mehrere Knaben unter sechs Jahren vorgenommen und dabei Videos erstellt hatte, die er zum Teil im «Darknet» verbreitete. Diese Woche hat die Staatsanwaltschaft laut Mitteilung Anklage beim Kreisgericht St.Gallen erhoben.

Zehntausende Bilder gespeichert

Dem Beschuldigten wird gemäss Anklageschrift unter anderem vorgeworfen, einen der Knaben im privaten Rahmen, die anderen Knaben im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in drei Kindertagesstätten im Kanton St. Gallen missbraucht zu haben. Des Weiteren soll der Beschuldigte insgesamt mehrere tausend Videos und Zehntausende von Bildern mit kinderpornografischem Inhalt auf Datenträger gespeichert haben.

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in den Kindertagesstätten soll er zudem von mehreren Knaben sexuell motivierte Fotoaufnahmen gemacht und einen Teil davon anonymisiert online verbreitet haben. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten sowie eine stationäre therapeutische Massnahme zur Behandlung der psychischen Störung des Beschuldigten.

«Beschuldigter nicht auf freiem Fuss»

Ob sich der Beschuldigte im vorzeitigen Strafvollzug oder in einer stationäre Massnahme befindet, wollte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht verraten. «Nur so viel: Der Beschuldigte befindet sich nicht auf freiem Fuss», sagt Regula Stöckli von der St.Galler Staatsanwaltschaft.

Wann der Prozess stattfinde, könne sie ebenfalls nicht sagen. «Wir haben die Hoheit über den Fall nun weitergegeben. Das muss das Gericht entscheiden.»

St.Galler Kindertagesstätte zeigte sich zutiefst schockiert

Die Verantwortlichen der betroffenen Kindertagesstätte waren bei Bekanntwerden der Vorwürfe zutiefst schockiert. Das Unternehmen führt weitere neun Krippen in St.Gallen und Umgebung. Einen Tag nach der Verhaftung des Mitarbeiters wurden alle Eltern, die ihre Kinder in der betreffenden Kita betreuen lassen, sowie die anderen Mitarbeiter informiert. Der Verhaftete wurde fristlos entlassen. Gemäss damaligen Erkenntnissen lagen keine Hinweise vor, dass Kinder der St.Galler Kita in kinderpornografische Handlungen verwickelt war. Diese Annahme bestätigte sich leider nicht.

Nebst seiner Tätigkeit in der Kindertagesstätte bot der Beschuldigte seine Dienste auch auf verschiedenen Online-Plattformen als Babysitter an. Wie «20 Minuten» damals herausfand, habe er sich dabei als «liebevolle und qualifizierte» Betreuung bezeichnet. Dabei habe er sich auf den Plattformen zuerst als Frau ausgegeben, um leichter ein Engagement als Babysitter zu finden.