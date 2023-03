Aufregung Versuchte ein Mann in Bischofszell, einen Buben zu entführen? Jetzt sucht die Kantonspolizei Zeugen In der Gruppe «Du bist vo Bischofszell, wenn...» machte am Dienstagabend die Information über eine angeblich versuchte Kindesentführung die Runde. Die Thurgauer Kantonspolizei geht dem Vorfall, von dem ein Zehnjähriger berichtete, nach.

Ein Patrouillenfahrzeug der Thurgauer Kantonspolizei. Symbolbild: Keystone

Am Montagabend wurde in Bischofszell der Versuch einer Entführung eines 10-jährigen Jungen gemeldet. Gemäss seinen ersten Aussagen gegenüber der Kantonspolizei Thurgau wurde der 10-Jährige kurz nach 19 Uhr auf dem Nachhauseweg im Bereich der Ibergstrasse von einem unbekannten Mann aus einem Auto heraus am Arm gepackt, er habe sich losreissen können und sei davongerannt. Wie die Kantonspolizei Thurgau in der Medienmitteilung schreibt, wurde der Junge nicht verletzt.

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Montagabend Ermittlungen eingeleitet und Abklärungen getroffen. Der Verdacht einer versuchten Entführung habe sich bisher nicht erhärtet.

Wer am Montagabend im Bereich der Ibergstrasse Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Bischofszell unter 058 345 23 00 zu melden. (kapo/evw)