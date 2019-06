Vom Gemischtwarenladen bis zum Nischengiganten: Das sind die Strategien der Ostschweizer Open Air-Veranstalter Open Airs sind keine Hippie-Feste mehr. Die internationale Festivallandschaft wird von Grosskonzernen beherrscht. Das zeigt sich auch in der Ostschweiz. Wie behauptet man sich noch am umkämpften Markt um die Musikfans? Kaspar Enz

Vor wenigen Jahren wäre es noch undenkbar gewesen: Fürs Open Air St. Gallen gibt es noch viele Tickets. Ebenso für Frauenfeld oder das Paléo Festival Nyon. Immerhin mussten die Veranstalter nicht die Preise senken, wie das neue «Vibez»-Festival in Biel.

Ende eines Booms?

Ist der Festival-Boom zu Ende? Für eine solche Beurteilung sei es noch etwas zu früh, meint Stefan Breitenmoser. «Auch in den Vorjahren waren zu dieser Zeit noch wenige Festivals ausverkauft. Und die Leute kaufen wieder kurzfristiger Tickets.» Breitenmoser ist Inhaber der Ostschweizer Veranstaltungsagentur Domino Event SARL, und Geschäftsführer der Swiss Music Promoters Association (SMPA), dem Verband der Konzert-, Show und Festivalveranstalter. «Im Herbst sehen wir klarer.» Klar ist aber jetzt schon: «Der Festivalmarkt ist gesättigt. Jede grössere Ortschaft bietet heute ein Open Air an.» Und ihre Zahl nimmt nicht ab. «Auch wenn man in der Branche schon lange davon spricht, dass eine Konsolidierung nötig wäre.» Für das Publikum sei das nicht schlecht, für die Veranstalter bedeute es aber sinkende Margen und höherer Konkurrenzdruck.

Dieser Druck nimmt auch zu, weil internationale Musikkonzerne in die Schweiz drängen: Konzerne wie Live Nation, die Konzerte veranstalten, Künstler managen, Konzerthallen und Ticketplattformen besitzen. Das könne für unabhängige Veranstalter problematisch werden, sagt Breitenmoser. Künstler dieser Firmen zu buchen, könne schwieriger werden – dabei steigen die Gagen generell an. Und ein Riese wie CTS Eventim verdient über Ticketcorner immer mit. «Das kann kleinere Veranstalter aus dem Markt drängen.»

Mit welchen Strategien versuchen die Veranstalter, sich in diesem Markt durchzusetzen? Eine Typologie:



Das Filialen-Festival

Was an einem Ort funktioniert, müsste anderswo auch klappen: Diese Idee hat Ketten wie McDonalds gross gemacht. Auch Open Air-Veranstalter haben sich davon inspirieren lassen. Bestes Beispiel ist wohl Lollapalooza. Es begann Anfang der 1990er Jahre als Konzerttournee einiger Indie-Bands in den USA. Nachdem das Festival einige Jahre tot schien, wurde es 2003 wiederbelebt. Heute gehört es dem Musikriesen Live Nation. Es findet nicht nur in Chicago, sondern auch regelmässig in Berlin, Stockholm, Paris, Buenos Aires, Sao Paulo und Santiago de Chile statt.

Eine ähnliche Strategie verfolgen die deutschen Macher des Greenfield-Festivals – eine Tochter des Riesen CTS Eventim in Interlaken. Die Partner Open Airs Southside und Hurricane in Deutschland finden zeitgleich statt. Das Line-Up ist das selbe – sie spielen jeweils an einem anderen Tag. So können die Open Airs meist von günstigeren Konditionen profitieren. Ähnlich macht das auch die Schweizer Firma WePromote, wo die Macher des Open Air St. Gallen federführend sind: Sie buchen dieselben Künstler für das Summerdays in Arbon und das Sea Side Festival in Spiez.



Der Nischengigant

Einige der grössten wie auch einige der kultigsten Festivals weltweit widmen sich nur gewissen Musikstilen, und das mit Haut und Haar. So pilgern Jahr für Jahr Zehntausende langhaarige Heavy Metal-Fans ins norddeutsche Wacken. Das Techno-Open Air Tomorrowland in Belgien, das zwischenzeitlich Ableger in aller Welt hatte, gehört mit 400'000 Besuchern zu den grössten der Welt. Grösster Schweizer Vertreter der Genre-Open-Airs ist das Open Air Frauenfeld. Es konzentriert sich seit Mitte der 2000er-Jahre auf Hip Hop – ein Musikstil, den die meisten grossen Open Airs im Land vernachlässigten. Heute ist es das grösste Hip-Hop-Festival Europas. Auch das wahrscheinlich drittgrösste Open Air der Ostschweiz ist einem einzelnen Stil verpflichtet: Am Open Air Flumserberg kommen Schlager-Fans auf ihre Kosten.



Der Supermarkt

«Ein Festival muss versuchen, eine Love-Brand zu kreieren und mit Alleinstellungsmerkmalen zu punkten», sagt Stefan Breitenmoser. Für viele traditionelle Open Air Festivals ist das gar nicht so einfach. Festivals wie das Open Air St. Gallen oder das Gurten Festival sind noch mit dem Vorbild von Woodstock im Hippie-Geist gegründet worden. Es sind musikalische Gemischtwarenläden. Sie setzen auf massentaugliche Headliner. Doch gerade dieses Jahr sind wenige solcher Acts auf Tour, oder sie bevorzugen eigene Stadion-Konzerte, sagt Breitenmoser. Dass viele von ihnen bei Grosskonzernen unter Vertrag sind, macht es für viele der grösseren Schweizer Festivals noch schwerer: Sie gehören nicht zu diesen Konzernen, haben aber nicht die Grösse von Festivals wie Glastonbury in England oder Roskilde in Dänemark oder gar des Sziget in Ungarn mit rund 500'000 Besuchern. «Wichtig scheint mir, dass das Angebot auf dem Gelände laufend hinterfragt wird», rät Breitenmoser. Auch Open Airs müssen auf Veränderungen reagieren. «Ohne aber in Aktivismus zu verfallen. Ein Festival muss dem Publikum positive Erlebnisse ermöglichen, dann wird es auch in Zukunft bestehen.»



Das Tante-Emma-Festival

Manchmal braucht es für den Erfolg nur eine Bühne mit ein paar kaum bekannten Bands, einen Wurst- und einen Bierstand. Zumindest wenn man den Erfolg nicht in Zahlen misst. Auch deshalb sind kleine und Kleinstfestivals in der Ostschweiz so beliebt wie zahlreich. Manche von ihnen, wie das Clanx in Appenzell, sind schneller ausverkauft als manch grosses. Manche – wie das Sur Le Lac in Eggersriet – sind schnell etabliert. Das Open Air Bischofszell ist schon seit bald 50 Jahren klein. Andere verschwinden nach einigen Durchführungen wieder. Die Entwicklungen auf dem internationalen Markt berühren sie aber nur wenig: Herzblut und Freude des OK sowie die regionale Verankerung sind hier wichtiger als die wirtschaftliche Bilanz.