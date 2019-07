Bildstrecke

Das war der musikalische Samstag am Open Air St.Gallen: Ein Festival kommt in Fahrt

Am Samstag beginnt sich das Gelände im Sittertobel endlich zu füllen. Was die Stimmung am Open Air automatisch hebt. Dass dem so bleibt, ist nicht zuletzt dem Auftritt der Ärzte zu verdanken, die in St. Gallen einmal mehr Fun-Punk vom Feinsten bieten.

Michael Gasser