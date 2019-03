Ostschweizer Fachhochschule: Die HSR Rapperswil wird unterschätzt Die Ostschweizer Fachhochschule wird künftig von Rapperswil aus gesteuert. Dafür gibt es nicht nur regionalpolitische Gründe - die HSR Rapperswil ist in den technischen Disziplinen führend. Michael Genova

Dies ist ein Artikel der «Ostschweiz am Sonntag». Die ganze Ausgabe lesen Sie hier.

Michael Genova

Für einmal hat Rapperswil die ewige Rivalin St. Gallen ausgestochen – und entsprechend heftig sind die Reaktionen. Im Januar gab der Regierungsrat bekannt, dass das Rektorat der ­neuen Ostschweizer Fachhochschule seinen Sitz in Rapperswil haben wird. Die SP-Grünen-Fraktion nennt dies einen Fehlentscheid, der dem Ziel einer starken Ostschweiz widerspreche. Und als der Rektor der St. Galler Fachhochschule, Sebastian Wörwag, diese Woche seinen Rücktritt bekanntgab, deutete er an, dass die jüngsten Standortentscheide daran nicht unschuldig seien.

Für die Linke ist es keine Frage: Natürlich hätte die Führung der Ostschweizer Fachhochschule ins wirtschaftliche und politische Zentrum des Kantons gehört. Nur so könne die Ostschweiz gegen aussen sichtbarer werden. Und die Vorstellung ist ja tatsächlich verlockend. Gleich drei Rektorate in der Kantonshauptstadt gebündelt: HSG, Pädagogische Hochschule und Ostschweizer Fachhochschule. Doch diese Vision war von Anfang an Wunschdenken.

Um dies zu verstehen, muss man einen Blick in die Geschichte werfen. Bislang war die im Jahr 1999 gegründete Fachhochschule Ostschweiz ein loser Verbund von autonomen Fachhochschulen mit eigenen Schwerpunkten. So hat die Fachhochschule St. Gallen eine lange Tradition in der Betriebsökonomie und in der sozialen Arbeit. Die Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) ist vor allem stark in den technischen Disziplinen, und die kleinere Interstaatliche Hochschule für Technik in Buchs konzentriert sich auf den Studiengang Systemtechnik. Der lose Verbund muss nun aus gesetzlichen Gründen stärker zusammenwachsen. Doch schon die geografisch weit auseinanderliegenden Standorte werden dazu führen, dass auch die Ostschweizer Fachhochschule eine föderalistische Kompromisslösung bleiben wird.

Auch Kantonspolitiker haben dafür gesorgt, dass die dezentralen Strukturen erhalten bleiben. Während der Gründungsphase haben sie mit politischen Vorstössen wie wild für die Interessen ihrer Hochschulstandorte gekämpft. Und natürlich hat auch die Ansiedlung des Rektorats in Rapperswil eine regionalpolitische Komponente. Doch die Aufregung über diesen Entscheid hat auch damit zu tun, dass Politiker aus dem inneren Kantonsteil die HSR Rapperswil unterschätzen. Vom Nabel St. Gallen mit seiner HSG aus betrachtet, ist die Welt jenseits des Rickens Niemandsland. Dabei geht allerdings vergessen, dass die HSR in den technischen Disziplinen der führende der drei Standorte ist. Und dass Rapperswil viel näher am Wirtschafts- und Wissenschafts­zentrum Zürich liegt als die Kantonshauptstadt. Es ist deshalb gar nicht so klar, ob ein Rektorat in Rapperswil tatsächlich ein Nachteil ist.