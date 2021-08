Paralympics Weltrekord und überlegener Sieg: Der Thurgauer Rollstuhlsportler Marcel Hug gewinnt in Tokio seine zweite Goldmedaille Der Thurgauer Marcel Hug holt an den Paralympics in Tokio in überlegener Manier Gold über 1500 Meter. Dabei stellt der 35-Jährige gar einen Weltrekord auf. Hug hat somit insgesamt bereits zehn Paralympics-Medaillen gewonnen.



Marcel Hug holt sich in Tokio seine zweite Goldmedaille. Bild: Keystone

Hug siegte über die 1500 Meter in der Kategorie T54 in einer Zeit von 2:49:55 und stellte damit einen Weltrekord auf, wie «FM1Today» schreibt. Er distanzierte in der letzten Kurve seine Konkurrenz. Hinter dem gebürtigen Pfyner auf das Podest schafften es die beiden Thailänder Prawat Wahoram und Putharet Khnograk.



Der 35-Jährige Hug ist seit Jahren einer der besten Rollstuhlsportler der Welt. Mit der zweiten Goldmedaille in Tokio – er triumphierte bereits über 5000 Meter – stockt Hug seine Medaillensammlung auf insgesamt zehn paralympische Medaillen auf. Er hat jetzt je vier Gold- und Silber- sowie zwei Bronzemedaillen gewonnen. Voraussichtlich wird Hug in den kommenden Tagen noch die Möglichkeit erhalten, sein Palmarès zu erweitern: Er tritt auch über 800 Meter sowie zum Marathon an. (red.)