WELTMEISTERSCHAFT Der Thurgauer BMX-Profi Cédric Butti steht vor den Saisonhöhepunkten Im Juli werden im BMX-Sport traditionell die WM- und EM-Medaillen vergeben. Der U23-Europameister Cédric Butti aus Herdern, eine Schweizer Olympiahoffnung für 2024, will sich erneut in der Elite etablieren.

Im BMX-Sport spielt die Schnellkraft eine wesentliche Rolle

Dass er sich im Zirkel der Eliterennfahrer nicht verstecken muss, hat Cédric Butti schon in der vergangenen Saison gezeigt. Im Gesamt-Weltcup belegte er als 22-Jähriger den fünften Rang. Zudem verbuchte er mehrere Podestplätze und den EM-Titel in der U23-Kategorie.

Der Thurgauer BMX-Profi Cédric Butti

In dieser Saison kam Butti wegen eines Sturzes und dessen Folgen sowie einer Erkrankung noch nicht ganz wunschgemäss auf Touren. Aber seine Bilanz kann sich trotzdem sehen lassen. Beim Weltcup-Auftakt in Glasgow auf der technisch anspruchsvollsten Strecke erreichte er zweimal den Final der besten acht. Einmal wurde er Sechster, einmal Achter. Butti sagt:

«Im Grossen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Aber ich weiss, dass mehr möglich ist.»

Am Weltcup in Papendal in den Niederlanden wurde Butti trotz gesundheitlicher Problemen Neunter. Er sagt: «Meine Ziele sind höher.» Im Europacup, der im BMX-Sport in der Regel sehr gut besetzt ist, kam Butti zu einem ersten Platz in Stuttgart. Er sagt: «Mein erster Europacupsieg, und das auf meiner Heimstrecke, war etwas ganz Besonderes.»

Er steht beim bekanntesten Rennstall unter Vertrag

Nun will sich Butti an der EM und WM beweisen. Die kontinentalen Titelkämpfe finden vom 8. bis 10. Juli im belgischen Dessel statt. Das globale Gipfeltreffen in Nantes in Frankreich steht vom 26. bis 31. Juli auf dem Programm.

Butti ist einer von je vier Athletinnen und Athleten, die der Schweizer Radsportverband Swiss Cycling, für die wichtigsten Saisonrennen nominiert hat.

Seit diesem Jahr ist Butti, der schon als Junior Welt- und Europameister war, mit neuem Material unterwegs. Er steht nun beim Rennstall Chase BMX unter Vertrag. Er sagt: «Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit dem wohl bekanntesten BMX-Team.»

Buttis grosses Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Im vergangenen Jahr in Tokio war er bereits dabei, aber «nur» als Ersatzfahrer. «Ich konnte ja keinem eine Verletzung wünschen», sagt er.