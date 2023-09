Opfikon Mehrere Verletze bei Eritrea-Demo in Zürich: Polizei setzt Tränengas und Gummischrot gegen Regierungsgegner ein Nach Oberuzwil SG sollte auch in Zürich ein Festival für das eritreische Regime stattfinden. Hunderte Demonstranten lieferten sich Scharmützel gegen Afewerki-Anhänger und eine überforderte Polizei.

Hunderte Polizisten versuchen die aufgebrachten Demonstranten zu beruhigen. Bild: Raphael Rohner

In Zürich läuft derzeit eine Grossdemonstration der eritreischen Flüchtlinge gegen ein Fesitval der Anhänger der Diktatur. Mehrere hundert Menschen aus Eritrea wollten das Regime-Festival verhindern. Viele der angereisten Demonstranten sind direkt aus Oberuzwil angereist, nachdem dort ein Festival von rund 500 Menschen verhindert wurde. In Oberuzwil machte sich bei den Demonstrierenden schnell das Gerücht breit, dass in Zürich ein neues Festival stattfinden sollte.

Die Ausschreitungen von Opfikon im Video. Video: ZüriToday/Leserreporter

In Zürich kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, welche mit einem Grossaufgebot im Glattpark aufgefahren ist. Es wurde Tränengas und Gummischrot eingesetzt.

Mit Stöcken und Steinen gingen mehrere Eritreer auf die Polizei los. Bild: Raphael Rohner

Mehrere Rettungsfahrzeuge und Rega-Helikopter sind derzeit im Einsatz. Gemäss ersten Meldungen wurden mindestens zehn Personen verletzt, sieben Personen schwer.

Ein pikanten Punkt: Die Polizei hat nebst den einkesselten Demonstranten auch rund 30 Afewerki-Anhänger gefasst, die gegen die angereisten Demonstranten tätlich wurden. Ob die Polizei diese Personen festhält oder verhaftet, ist unklar. Die Polizei beabsichtigt derzeit, den Platz zu räumen.

+++ UPDATE FOLGT +++