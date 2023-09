Ostschweiz Eritrea-Festival in Oberuzwil: Demonstranten aus der ganzen Schweiz angereist – Veranstalter sagen Fest ab In Oberuzwil fand am Samstag trotz Warnungen der Behörden ein Eritrea-Festival zum Gedenken an den Beginn des Unabhängigkeitskriegs statt. Demonstranten aus der ganzen Schweiz waren angereist. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Die Kantonspolizei St.Gallen ist in Oberuzwil vor Ort. Bild: Raphael Rohner

In Oberuzwil hätte am Samstagnachmittag ein Eritrea-Festival stattfinden sollen. Mehrere Dutzend Menschen aus Eritrea wollten das Fest, an dem sich Anhänger des Diktators Afewerkis zusammenfinden, unterbrechen und verhindern. Dafür reisten sie aus der ganzen Schweiz an.

Der Vermieter des Festivals sagt gegenüber dieser Zeitung, dass er im Vorfeld von der Polizei gewarnt wurde, sich jedoch entschieden habe, nichts gegen das Festival zu unternehmen: «Diese Leute kommen jedes Jahr. Da passiert schon nichts.» Unterdessen wurde der Mann von mehreren eritreischen Experten kontaktiert, dass er das Fest dringend abbrechen soll. «Jetzt habe ich ein komisches Gefühl und ehrlich gesagt habe ich Angst hinzugehen und denen das Fest abzusagen.»

10 Bilder 10 Bilder Bild: Raphael Rohner

Gemäss Augenzeugen sind mehrere bekannte Gesichter vor Ort. Unter anderem auch Anhänger einer regimetreuen Gruppe, die in der Vergangenheit mehrfach wegen Gewaltexzessen in die Schlagzeilen und in den Fokus der Behörden gekommen ist: «Eri Blood». Diese Gruppe gilt bei Experten als sehr gefährlich, da sie überall in Europa im Auftrag der Regierung kriminelle Handlungen vollzieht und gegen Regime-Gegner vorgeht. «Diese Gruppe lässt sich mit Russlands Wagner-Truppen vergleichen», sagt ein Experte gegenüber dieser Zeitung.

Die Kantonspolizei St.Gallen war mit einem Grossaufgebot in Oberuzwil und führte an den Autobahnausfahrten Personenkontrollen durch. Die Fahrzeuge der Menschen hatten Nummernschilder aus der ganzen Schweiz. Bei Oberbüren wurde ein Dutzend Fahrzeuge angehalten und die Insassen kontrolliert. Die Polizei verhängte gegen alle Personen Rayonverbote für 24 Stunden.

Die Demonstranten setzen sich in Bewegung. Video: Raphael Rohner

Bei den angereisten Menschen sorgte das Verhalten der Polizei für grossen Unmut: «Warum werden wir weggeschickt, während da ein Völkermord gefeiert wird?» Viele Menschen wollten nicht an der Autobahnausfahrt in Uzwil warten, sondern trotzdem zum Veranstaltungsort fahren: «Wir glauben der Polizei nicht, dass das Festival abgesagt ist! Wir wollen das selber sehen», sagt eine junge Frau.

Trotz Grosskontrollen der Polizei, fanden sich rund 500 Demonstrierende mit blauen Flaggen vor der «Alten Gerbi» in Oberuzwil ein. Zahlreiche Polizisten standen mit Hunden, Schlagstöcken und Schutzschildern auf dem Platz und leiteten die Demonstrierenden schliesslich zum Bahnhof.

Die Polizei konnte die Demonstrierenden anschliessend zum Bahnhof leiten Video: Raphael Rohner

Gemäss Marina Menzi, Mediensprecherin der Kantonspolizei St.Gallen, wurde das Festival von den Veranstaltern abgesagt: «Die Veranstalter haben eingesehen, dass ihr Fest nicht durchführbar ist.»

Erst am Samstagmorgen machten Meldungen aus Israel Schlagzeilen: Dort wurden bei Demonstrationen gegen ein Eritrea-Festival mindestens vier Menschen verletzt.

Ausschreitungen am Samstagmorgen in Tel Aviv. Bild: PD