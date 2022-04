Polizeieinsatz Bluttat in Hamburg: Zwei Ostschweizer tot in Treppenhaus gefunden – Polizei geht von Totschlag aus Wie deutsche Medien berichten, hat die Hamburger Polizei am Dienstagmorgen zwei Tote in einem Treppenhaus im Stadtteil Ottensen gefunden. Man geht derzeit davon aus, dass der Mann zuerst die 22-jährige Frau und dann sich selber erschoss. Der mutmassliche Täter und das Opfer kommen aus der Ostschweiz.

Einsatzkräfte der Polizei in der Nähe des Tatortes in Hamburg-Ottensen. Bild: Keystone (Hamburg, 5. April 2022)

Was sich in einem Treppenhaus in Hamburg-Ottensen zugetragen hat, betiteln deutsche Medien als «Bluttat», als «unfassbaren Vorfall». Bei der Einsatzzentrale der Polizei ging am Dienstagmorgen ein Notruf ein. Eine Anruferin meldete Schüsse in einem Treppenhaus nahe dem Bahnhof Altona. Als die Polizei um 8.45 Uhr am Tatort eintraf, fand sie zwei Leichen und eine Schusswaffe vor.

Die Identität des Mannes war der Hamburger Polizei am Dienstagabend noch nicht bekannt. Nun bestätigt sie auf Anfrage: Es handelt sich um einen 23-Jährigen mit Schweizer Staatsbürgerschaft. Gemäss Informationen, die CH Media vorliegen, war er aus Güttingen nach Deutschland gereist. Die 22-jährige Frau hatte die deutsche Staatsbürgerschaft, war aber auch in der Schweiz, im Raum St.Gallen, wohnhaft. Die Polizei geht zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass der Mann zuerst die Frau und dann sich selbst erschoss.

Der Mann wurde von den Rettungskräften, die ebenfalls zum Mehrfamilienhaus ausgerückt waren, schnell für tot erklärt. Die Reanimationsversuche bei der Frau scheiterten.

Blumen vor dem Mehrfamilienhaus, in welchem die beiden Leichen gefunden wurden. Bild: Keystone (Hamburg, 5. April 2022)

Helikopter im Einsatz

Gemäss Medienberichten soll die Polizei zunächst nicht ausgeschlossen haben, dass die Toten Opfer eines Verbrechens wurden und sich der Schütze noch in Tatortnähe aufhält. Doch die Hamburger Polizei dementiert. Es sei schnell klar gewesen, dass wohl keine dritte Partei involviert war.

Die Spezialeinheit der Polizei wurde dennoch eingeschaltet. Überdies wurde der Tatort weiträumig abgesperrt und von Beamten mit Maschinenpistolen bewacht. Ein Polizeihelikopter war ebenfalls im Einsatz. Die Tatortarbeit, an der Beamte der Mordkommission und der Spurensicherung beteiligt waren, dauerte bis zum späten Nachmittag. «Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Beteiligung einer dritten Person definitiv ausgeschlossen werden», heisst es von zuständiger Stelle.