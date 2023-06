Weniger Regen als vorausgesagt: Gummistiefel braucht es nur temporär

Wird das Open-Air-Wetter besser als gedacht? In der Nacht auf Freitag sind in der Region St.Gallen (nur) neun Millimeter Regen gefallen. «Das ist weniger, als vorausgesagt. Und es kommt auch nicht mehr so viel nach», sagt Daniel Gerstgrasser, Meteorologe von Meteo Schweiz. Es habe die Front etwas zerrissen und vor allem im Westen der Schweiz viel geregnet. In Genf seien beispielsweise 40 Millimeter Regen gefallen. Der Osten ist – zum Leidwesen der nach Wasser lechzenden Natur – eher spärlich bewässert worden.

Besucherinnen und Besucher im Regen am ersten Open-Air-Abend. Bild: Arthur Gamsa

Für die Open-Air-Besucherinnen und -Besucher sind das aber positive Nachrichten: «Die Gummistiefel wird es nur temporär brauchen», so der Meteorologe. Am Freitag wird es nochmals 5 bis maximal 15 Millimeter regnen. Allerdings sei es nicht ausgeschlossen, dass auch ein kräftiges Gewitter niedergehen könne, am ehesten am Freitagmittag. «Wir sind in einer klassischen Südwestlage, welche für Voraussagen immer etwas unberechenbar sind.»

Auch in den nächsten Tagen sieht der Meteorologe von Meteo Schweiz nicht mehr viel Regen auf das Sittertobel zukommen: Es wird am Samstagvormittag voraussichtlich leise aufs Zeltdach trommeln und in der Nacht auf Sonntag könnte eine schwache Störung ebenfalls nochmals für gemütlichen Regensound im Zelt und damit guten Schlaf sorgen.

Zudem bleibe der Himmel fast alle drei Tage eher bedeckt und somit sind Hitzschlag und Sonnenbrand kein Thema. Ob diese Niederschlagsmengen für richtig viel Schlamm im Tobel reichen werden, hänge sehr davon ab, ob ein Gewitter niedergehe. Geringe Regenfälle könne der trockene Boden aufnehmen, regne es viel auf einen Schlag, werde der Boden schnell aufgeweicht. (chs)