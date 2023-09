Todesfälle Von Jagd nicht zurückgekehrt: Zwei Jäger wurden in Graubünden tot aufgefunden – Polizei leitet Untersuchung ein Im Unterengadin sind am Donnerstagabend zwei Jäger als vermisst gemeldet worden. Beide wurden in ihrem Jagdgebiet tot aufgefunden. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände dieser Todesfälle.

Der zweite Jäger wurde im Gebiet La Stüra aufgefunden. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Ein 74-jähriger Jäger kehrte am Donnerstagabend nicht wie vereinbart von der Jagd zurück. Als die Angehörigen ihn nicht erreichen konnten, schlugen sie Alarm und suchten nach ihm. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt, wurde der Vermisste gegen 22 Uhr von seinem Sohn in der Val Sampuoir in Ardez tot aufgefunden.

Ein anderer Jäger wurde in Sent ebenfalls von seinen Jagdkameraden vermisst. Daraufhin leitete die Kantonspolizei Graubünden eine grossangelegte Suchaktion ein. Drei Bergretter-Teams des Schweizer Alpen-Club SAC mit zwei Flächensuchhunden suchten in der Val d’ Uina und über das Rojental von Italien aus nach dem 58-Jährigen, heisst es im Communiqué. Am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr sei der Vermisste im Gebiet La Stüra auf einer Höhe von rund 2600 Metern über Meer tot aufgefunden worden. (kapo/evw)